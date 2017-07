L'informe d'aigües de Girona vol saber la retribució del soci privat en les «grans obres»

L'informe municipal sobre la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa) reclama que es comprovi multitud d'activitats desenvulpades per la societat per analitzar si s'han portat a terme i si s'ha fet correctament. El document, redactat pel secretari i l'interventor de la corporació, insta els serveis tècnics municipals a fer setze informes i estudis vinculats a les tarifes, el manteniment del clavegueram i a obres realitzades. També hi ha set demandes d'adequació d'alguns aspectes poc clars. El reguitzell de demandes busquen també saber si en algun dels punts podria haver-hi alguna irregularitat, deficiència, o absència de treballs adjudicats i no executats.

Tots aquests nous encàrrecs se sumen a l'estudi de la funció que té el laboratori d'aigües de la planta de Montfullà i a les diferents operacions vinculades i contractes entre empreses que comparteixen part de l'accionariat, dos punts on l'estudi veu «indicis d'irregularitats» segons va indicar ahir el regidor Àlex Barceló, en representació de l'Ajuntament de Salt.



Quatre grans blocs

En concret es demana a la corporació municipal un seguit d'actuacions dividides en quatre blocs. El primer apartat és sobre el servei d'abastament d'aigua potable en alta per part d'Agissa als municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramins, Vilablareix, Fornells de la Selva, Aiguavia i Quart. Es demana que per continuar prestant el servei se sol·liciti a l'ACAl'emissió del títol concessional que l'habiliti per a la captació de l'aigua del Pasteral .

El segon tema es refereix als serveis en alta als municipi que integren el Consorci de la Costa Brava. Exposa que amb la «finalitat d'imputació de les despeses de manera adequada i proporcional» als municipis que integren el sistema de Girona i als que integren el Consorci de la Costa Brava « es procedeixi a la correcta distribució de despeses i amb aquesta finalitat es procedeixi a l'elaboració del corresponent estudi econòmic financer del servei» per determinar les instal·lacions i el personal necessari per prestar el servei.

El tercer apartat és molt extens i es refereix als serveis d'abastament en alta i baixa als municipis que integren el sistema de Girona. Aquí es demana que es facin setze informes. N'hi ha sobre les actuacions del pla director aprovat el 14 de juliol de 1998 i de l'aprovat l'11 de març del 2013; un sobre les inversions de dos convenis de l'Ajuntament (12 de desembre de 2001 i 15 d'abril de 2008); i un sobre les actuacions del fons de reposició anualment des de 1998; un sobre l'activitat del laboratori. En un altre vol que s'indiqui de 1998 al 2016, la «retribució del soci privat» en les «grans obres» executades per l'entitat mixta. N'hi ha cinc més per elaborar un document «exhaustiu» per fer un nou expedient de tarifes. Ha d'incloure l'estat de les instal·lacions, la necessitat de les inversions del pla director d'inversions fins al 2020, la suficiència del fons de reposició i de la dotació per a tasques de manteniment, així com la plantilla adscrita a la prestació del servei. També demana que s'adequin les despeses personals de l'estructura directiva i de les activitats que configuren les prestacions contractuals, així com de les condicions financeres del préstec financer contret per Agissa i la part privada (Girona SA). A més, vol que es redistribueixin els costos imputables als serveis que es prestin. Un altre estudi demanat fa referència a l'adequació al valor de mercat dels preus unitaris que aprova l'Ajuntament en els serveis a tercer.

El darrer apartat fa esment al clavegueram. Es demanen estudis sobre el manteniment preventiu i correctiu des de fa 25 anys, la suficiència del preu de les actuacions i saber el valor de mercat dels preus perque aprova l'Ajuntament per aquestes actuacions. A més, s'exigeix a Agissa el pla director d'explotació.