«Preocupant inoperància» en controlar Agissa

L'informe de l'interventor sobre Agissa renya els ajuntaments per la seva «preocupant inoperància» a l'hora de controlar la societat mixta que gestiona les aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Entre d'altres, el document posa en relleu que, quan fa cinc anys es va signar la pròrroga del contracte fins al 2020, es va decidir crear una nova figura directiva –la de l'adjunt al conseller delegat–per donar més pes als ajuntaments. Però que avui dia, això encara no s'ha fet.

L'informe també recull que no s'han controlat prou les inversions compromeses al pla director (de fet, diu que se'n van fer un 28% menys de les pactades) i que, tant l'ex-conseller delegat Narcís Piferrer com l'actual Xavier Ballell, han «obstaculitzat» les diferents auditories que s'han dut a terme al voltant d'Agissa. Sobre el laboratori de Montfullà, el document diu que «no sembla raonable» que s'hagi fet una instal·lació tan gran on el soci privat –Girona SA– en tregui «la major part de benefici». La CUP, que va fer públic el document, assegura que davant el rosari «d'irregularitats» que s'han posat de manifest fins ara, els tres ajuntaments han d'anar als jutjats i presentar una querella de forma «immediata». La CUP va criticar que hi hagi hagut «certa deixadesa i permissivitat» amb el control municipal sobre Agissa. Lluc Salellas ha denunciat que, en aquests 25 anys de servei, l'Ajuntament de Girona «no ha iniciat ni un sol expedient contra Agissa», en part perquè al contracte no hi ha una delimitació clara de què es pot sancionar i què no».