El Consorci d´Assegurances indemnitzarà almenys 462 afectats per la tempesta

La dantesca tempesta que va col·lapsar Girona fa una setmana comença a tenir xifres concretes. Ahir el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona i el Consorcio de Compensación de Seguros van tenir una reunió de seguiment de les actuacions realitzades arran de les inundacions i van sortir amb unes quantitats que donen idea de la magnitud del que va causar la forta calamarsada.

En una setmana s'han comptabilitzat 462 comunicacions de sinistre. Segons van exposar des del col·legi, es tracta de danys corresponents a 196 habitatges i comunitats de veïns; a 163 a comerços, oficines i indústries; i 103 vehicles. Són majoritàriament casos de la ciutat de Girona.

Aquestes 462 comunicacions són les que, inicialment, assumirà el Consorci de Compensació. Però hi ha moltes més afectacions que aniran assumintr les respectives asseguradores dels propietaris d'habitatges, establiments o cotxes. Per tant, l'afectació de la tempesta va molt més enllà d'aquests 466 afectats que cobrirà el Consorci gràcies a les aportacions periòdiques de les companyies d'assegurances.

La decisió sobre si un bé danyat el cobreix el Consorci o l'assegurança concreta de l'afectat la determinen els pèrits segons la tipologia del dany. Per exemple, si un cotxe ha estat afectat per aigua que havia entrat de rebuf, sol assumir-ho el Consorci.

Segons van exposar Jordi Casagran, de l'òrgan de govern del col·legi, hi ha afectats que ja han cobrat. De fet, va destacar la «rapidesa i eficàcia de les mesures adoptades tant d'informació i assessorament als perjudicats com de les actuacions pericials iniciades de forma immediata després de les inundacions».

Jordi Casagran va formar part de la representació del Col·legi present a la reunió i que encapçalava el seu president, Jordi Triola. Pel Consorcio de Compensación de Seguros, hi va ser present el delegat a Catalunya, Alejandro Luján. Des del col·legi es va assenyalar que des del mateix dia de la tempesta van estar en contacte amb el Consorci per col·laborar en el «suport als afectats, ajuntaments i persones interessades, així com per aclarir els dubtes que podien sorgir en matèria d'assegurament».