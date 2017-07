Demanen 36 anys de presó a un home per tenir relacions amb 3 nenes per 8 €

El fiscal demana 36 anys de presó per a un veí de Salt que va tenir relacions sexuals amb tres nenes a canvi de 8 euros. Segons recull l'escrit d'acusació, els fets van tenir lloc pels voltants del setembre del 2015. El processat, un gambià de 32 anys, tenia vigent una ordre d'allunyament cap a una de les nenes en el moment dels fets. Però tot i això, la va incomplir. Aprofitant les estones que les tres menors jugaven al carrer, l'home s'hi apropava i s'anava guanyant la seva confiança. Un dia, segons recull l'escrit, el processat va proposar a les menors que tinguessin sexe amb ell i se les va endur fins al seu pis, on va mantenir-hi relacions. Aleshores, les nenes tenien entre 7 i 9 anys.

Segons recull l'escrit d'acusacions provisionals, els fets van tenir lloc ara fa uns dos anys. El processat és un home gambià de 32 anys, que aleshores tenia vigent una ordre d'allunyament cap a una de les menors (una nena de 9 anys). No s'hi podia acostar a menys de 200 metres. El ministeri públic imputa al processat tres delictes d'agressió sexual, per a cadascun dels quals demana que se'l condemni a una pena de 12 anys de presó. A més, també li imputa un quart delicte; en aquest cas, de trencament de mesura cautelar. Per a aquest, demana que se li imposi una multa de 7.200 euros. A més de la presó, el fiscal sol·licita que el processat no es pugui apropar a menys de 300 metres de les menors, ni tampoc comunicar-se amb cap de les nenes en 14 anys. A més, un cop hagi complert condemna, el ministeri públic reclama que es passi 10 anys en llibertat vigilada. En matèria de responsabilitat civil, el fiscal reclama una indemnització de 6.000 euros a cada nena. El judici s'ha fixat per a l'11 de juliol.