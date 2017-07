Una jornada a Girona fa una crida a «atrevir-se a afrontar canvis radicals»

«Ara ja no toca escapar-se. Hi haurà una resistència i s'hi haurà de participar», va assenyalar ahir l'expert en innovació Alfons Cornella. Cornella es referia a la manera d'afrontar el futur del planeta i els problemes que s'hi albiren en l'àmbit social, ecològic i econòmic. L'expert va ser el ponent estrella de la jornada Radikal Girona, que organitza la Fundació Privada per la Creativació. Al seu parer ara toca «atrevir-se» i afrontar els canvis necessaris per assegurar la supervivència. I fer-ho de manera radical. S'ha de fer just al contrari, segons va dir, que l'entorn del president dels Estats Units, Donald Trump, amb alguns dirigents que s'han comprat finques a Nova Zelanda per fugir quan sigui necessari.

Alfons Cornella, que és el president i fundador d'Infonomia, va oferir una conferència de dues hores on va proposar deu grans blocs d'idees per canviar el món de manera radical. En conclusió, però, va animar els presents a «tenir «propòsits» per aconseguir «passar de A a B». Sobretot tenint en compte el que ja comença a esdevenir un tòpic: «El món que ve és un món d'oportunitats». Cornella va anar desgranant el seu discurs afirmant que s'ha de deixar de tenir por al que es pot perdre durant la transició cap a aquesta modificació.

Va assenyalar que el model energètic solar és el futur. També va posar de manifest, per exemple, la implantació cada cop major de robots i de la intel·ligència artificial «perquè és capaç de predir coses que altres intel·ligències no poden predir». En aquest sentit, va recomanar apostar per una indústria sofisticada ja que és la que creu que s'està demostrant que genera més ocupació laboral en els països on s'hi està invertint. També va deixar clar que caldrà tenir presents els immigrants i va indicar que la bossa mundial de població jove, en un món cada cop més envellit, és a l'Àfrica. «Fins i tot els països lluitaran per tenir immigrants», va dir.

L'expert va deixar clar que «només els països que estiguin preparats per donar resposta als nous reptes sobreviuran». Per fer-ho, va reiterar «no es pot plantejar el futur sense l'ecologia». Sobre això, va recordar que ara mateix s'estan gastant més recursos dels que s'estan generant. «La revolució que ve no és econòmica, social o ecològica, ha de ser simultània», va insistir.

La jornada havia començat amb el discurs de benvinguda de l'alcaldessa, Marta Madrenas, que va animar els prop de 350 assistents presents al Palau de Congressos de Girona a tenir «coratge» per afrontar els canvis i per «ser més radicals i treballar pel canvi de les nostres ciutats i del nostre país i ser imbatibles».

El president de la Fundació, Josep Lagares, va deixar clar que la humanitat camina cap a un món on el dilema sera «creativació - la combinació de creativitat i innovació- o extinció». El director tècnic de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Jaume Lleixà, mentrestant, va reivindicar que cal tenir unes «arrels fortes» per afrontar els canvis en garanties. La jornada la va tancar el director de la Fundació per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva, que va explicar que l'objectiu principal de la Fundació és introduir la creativació en l'estructura educativa perquè els nens puguin desenvolupar les seves pròpies capacitats per resoldre els reptes que se'ls plantegin en el futur.