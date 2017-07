Girona adjudica per 131.971 euros el carril bici entre Pont Major i Campdorà

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat per 131.971,88 euros les obres del carril bici que connectarà Pont Major i Campdorà. Els treballs han de durar tres mesos i serviran per seguir ampliant la xarxa pedalable de la ciutat. En concret, es tracta d'un tram d'1,1 quilometres amb un traçat independent de la resta de vehicles que transcorrerà en tot moment per la riba dreta del riu Ter. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Obras y pavimientos Brossa SA, que han presentat un pressupost més baix que el de licitació, que se situava en 146.301 euros.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, el recorregut anirà des de Pont Major fins al Pont de l'Aigua. Aquesta actuació es podrà portar a terme perquè està cofinançada pel departament d'Empresa de la Generalitat en el marc dels Plans de Foment Territorials del Turisme, amb els quals finançarà amb 400.000 euros les diferents accions incloses en el projecte «Millora de les connexions entre les rutes cicloturístiques i la xarxa urbana de carril bici a Girona».

A partir d'aquí, explica Alcalà, l'Ajuntament de Girona continua treballant amb el de Celrà per tal de poder unir els dos municipis a través d'un carril bici. L'objectiu és aconseguir alguna subvenció europea, tot i que de moment encara no hi ha un projecte concret.

D'altra banda, també assenyala que el proper carril bici que es farà és la rotonda de la plaça de Salt, on ja hi ha el pressupost –que rondarà uns 200.000 euros– i s'està treballant en el projecte.