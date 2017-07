L'entremat legal del lloguer turístic

Llogar una habitació que no utilitzes a casa teva i aconseguir uns diners extra a final de mes és una opció per la que opten milers de famílies a tot el món i que és possible gràcies a diferents plataformes en línia, la més coneguda de les quals és Airbnb. Aquesta opció, emmarcada en el que s´ha anomenat economia col·laborativa, no està contemplada per la llei. El govern català va iniciar fa uns anys un tràmit al Parlament que preveia importants modificacions en el lloguer d´habitatge turístic, entre elles el lloguer per habitacions, que ara no està permès. Però normativa es va paralitzar per les queixes de diferents sectors.

A Catalunya, els propietaris que lloguen un habitatge per a un ús turístic estan obligats a comunicar aquesta activitat. La normativa vigent equipara aquest tipus de negoci amb els altres allotjaments del sector (hotels, turisme rural, apartaments...) que també necessiten permisos. La normativa de la Generalitat valora que un habitatge d´ús turístic (HUT) és un immoble que els amos cedeixen a un tercer, a canvi d´un preu, per un període màxim de 31 dies. Segons la regulació, un HUT es pot cedir diferents vegades l´any.

Per donar un ús turístic a un habitatge, aquest s´ha de cedir sencer (els amos no hi poden estar vivint) i ha de tenir la cèdula d´habitabilitat, a part d´estar moblat i dotat dels estris necessaris.

Per legalitzar l´ús turístic d´un immoble, els propietaris –abans de posar en marxa aquest negoci– han de presentar a l´Ajuntament del municipi on s´ubica l´HUT una comunicació prèvia del començament de l´activitat.

Una vegada formalitzada aquesta comunicació d´alta, l´HUT passa a formar part del registre de la Generalitat i disposa d´un número d´inscripció. Els amos tenen l´obligació de facilitar als usuaris i als veïns un telèfon d´atenció (per consultes i incidències), a més de remetre als Mossos d´Esquadra una informació relativa a les persones que s´allotgen a la llar.

Els clients d´un HUT també han de pagar la taxa turística (com a la resta d´establiments del sector). La Generalitat remarca que si no es regularitza un HUT, l´exercici d´aquesta activitat es considera il·legal i els propietaris poden ser sancionats econòmicament amb multes.

Com saber si està legalitzat?

Els usuaris d´un habitatge d´ús turístic poden saber si aquest està legalitzat perquè el número d´inscripció ha de constar a la publicitat dels allotjaments. L´HUT també ha d´exhibir, en un lloc accessible i fàcilment visible, el número de registre d´entrada a l´Ajuntament de la comunicació prèvia de l´activitat.

De fet, pot estar prohibit –per l´ordenació municipal d´usos del sector o pels estatuts de la comunitat– que es doni un ús turístic a un habitatge. Així mateix, la Generalitat posa de manifest que no és el mateix un HUT que un negoci d´apartaments.

L'advocat Josep Márquez recorda que arrendar una habitació per Airbnb, tot i que no és legal, s'ha convertit en una pràctica habitual. Hi ha administracions més tolerants que d'altres, però recorda que les multes poden ser molt elevades. En qualsevol cas, adverteix que encara que el pis turístic no estigui legalitzat és important complir Hisenda i declarar els beneficis obtinguts.