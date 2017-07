El nombre de pisos turístics a Girona s´ha duplicat en sis mesos

Sona el despertador a les 7:30 en un pis del Barri Vell de Girona, algú l´apaga i es dutxa, prepara la cafetera i es fa unes torrades. Aquesta escena es repeteix a moltes llars de Girona, tot i que el que continua no es ben bé el guió diari d´un habitant corrent de la ciutat. La Karen, -nom fictici – en comptes d´anar a la feina, agafa la guia y la càmera de fotos i es disposa a descobrir els encants turístics de la ciutat. Aquest podria ser el guió matiner d´algun dels milers de turistes que escullen per visitar Girona algun dels 411 pisos d´ús turístics que hi havia registrats a la ciutat a finals de juny. Una xifra que s´ha duplicat en només sis mesos, i que ja suposa el 37,75% de les places hoteleres de la ciutat.El fenomen dels pisos turístics ha viscut un creixement exponencial durant els últims anys, alimentat pel creixent interès turístic de la ciutat i beneficiat de les plataformes de l´anomenada economia col·laborativa com Airbnb.

El 2008, l´Ajuntament enia constància només de 2 pisos dedicats a l´allotjament de turistes. El 2010 van ser cinc pisos més; el 2011, dos més; i el 2012, quatre més. Ha estat els darrers anys quan hi ha hagut un autèntic boom. A partir de la nova llei de la Generalitat, que regulava un sector que es trobava en un limb legal, creixen el número de registres dels pisos turístics a la ciutat. El 2013 es va concedir autorització per a 24 habitatges turístics i l'any següent van ser 65 més. El 2015, la quantitat va enfilar-se fins a 75 pisos més i l´any passat va acabar amb 202 apartaments amb llicència. Actualment, la xifra s´ha doblat en només sis mesos, amb els 411 registres actuals.

Concentració al Barri Vell

Si bé Girona s´està convertint en una de les ciutats de l´Estat més atractives per aquest tipus de negoci, no tots els barris són igual de populars a l´hora d´instal·lar-hi pisos turístics. El Barri Vell en concentra 244, un 60% del total. El segon sector on es concentren més establiments és l´Eixample nord, amb 66 (16,14%) i el Mercadal ocupa la tercera posició amb 44 (10,51%). Per contra, a barris com l´Eixample sud o Montjuic existeixen, relativament, poques ofertes.

Les diferències per barris es posen encara més de manifest si les posem en relació amb el total d´habitatges de cada sector. Seguint les dades de l´Ajuntament de Girona de 2016, es pot afirmar que els 244 pisos dels 2423 habitatges del Barri Vell suposen un 10,07% dels mateixos. Una xifra cinc vegades al següent barri de la llista, Sant Daniel, amb 8 dels seus 325 habitatges (2,46% del total d´habitatges del barri). Els 43 del Mercadal suposen un 2,43%. Aquestes xifres suposen una pressió que compromet l´ecosistema tradicional dels barris del centre històric de Girona.

Pel que fa a la distribució per carrers, Ballesteries amb 22 pisos, Cort Reial amb 20 i el carrer de la Barca amb 19 són les artèries que copen el pòdium de l´activitat d´aquests establiments. L´indiscutible oprtunitat d´allotjar-se en una de les icones de la ciutat, les cases de l´Onyar, expliquen el cluster sorgit als carrers Ballesteries i Cort Reial. En altres casos, com per exemple el del carrer Bellaire, que en concentra 15, es deu a l´existència d´edificis sencers convertits en autèntics aparthotels de pisos turístics en exlusiva.