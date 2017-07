La CUP penja fotos del Rei a l´inrevés al ple de Girona

Els quatre regidors del grup municipal de la CUP- Crida per Girona han participat al ple amb una fotografia penjada on es podia veure el Rei Felip VI de Borbó a l´inrevés. I no ho han fer per error, sinó expressament coincidint amb el dia en què el ple havia de votar una moció per declarar el rei persona non grata. Aquesta acció no ha agradat la portaveu del PP a Girona, Concepció Veray, que s'ha queixat d´aquest fet i que ha recordat, a més, que al saló de plens no hi ha la imatge dels Reis, tal com marca la llei.