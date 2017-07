Assalten de matinada una farmàcia de Salt a cop de roc i en roben la recaptació

Nou assalt en una farmàcia, en aquest cas a Salt. Va tenir lloc la matinada de diumenge i el lladre no va ser ni un minut a dins de l'establiment comercial per cometre el robatori. Es va emportar la recaptació després d'haver esberlat a cop de roc el vidre de l'aparador.

Aquest robatori no és el primer que té lloc a Salt amb un modus operandi similar els darrers mesos –en farmàcies i botigues– i es va fer amb el mateix estil que van usar, aquesta setmana passada, els lladres que van assaltar la farmàcia del carrer de la Creu de Girona, Agustí Simon Bombí.

El fet d'aquest diumenge va tenir lloc pels volts de dos quarts de set del matí, a la farmàcia Neus Domènech de Salt, situada al carrer de les Llevadores. Les càmeres de videovigilància instal·lades en aquest establiment van captar com van anar els fets.

Es veu que l'home, vestit de negre, amb guants i ben tapat de la cara perquè no el reconeguessin, etziba un cop de roc a la vidriera de la botiga i llavors, hi dona un cop de peu. Amb això aconsegueix que cedeixi i entra dins. Segons fonts de l'establiment, l'home va anar directament a la caixa i se'n va endur el calaix amb els diners de la recaptació de dissabte. En total uns 480 euros.

Va tenir temps de fugir i després es va disparar l'alarma. Els propietaris de l'establiment van denunciar els fets el mateix dia i els Mossos d'Esquadra estan a càrrec del cas. Quan s'hi va desplaçar la policia científica, va pentinar tota la botiga però no van arribar a trobar cap empremta, ja que el lladre anava ben equipat per no deixar ni rastre.

El modus operandi del lladre és el mateix que s'ha utilitzat els últims mesos per entrar en dues farmàcies de Salt i també en altres botigues de la vila i la ciutat de Girona. De moment, no hi ha detinguts pels fets d'aquest diumenge.

Des de l'establiment es va expressar ahir la impotència davant de fets com aquests que han castigat més botigues de la mateixa tipologia a la demarcació.