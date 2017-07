Girona rebutja declarar el rei Felip VI «persona non grata»

El rei Felip VI de Borbó no rebrà el «títol» de «persona no grata» de part de l'Ajuntament de Girona. La majoria del ple no va veure amb bons ulls la proposta del grup municipal d´ERC-MES, que només va rebre el suport de la CUP- Crida per Girona, que va destacar que la monarquia és hereva i va ser «part activa» del franquisme, segons va assenyalar el regidor Lluc Salellas. Esquerra, però, no va tenir cap més suport. Tal com era previsible, Ciutadans i el PP, en boca de Míriam Pujola i de Concepció Veray, respectivament, van defensar els valors de la monarquia i la tasca que fa la Fundació Princesa de Girona per la ciutat i el ressò que genera arreu. Veray va lamentar les declaracions de «persones non grates» i va dir que «tampoc voldria que es declarés així a una persona republicana».

La incògnita era saber què faria el grup municipal de CiU. La federació nacionalista va votar-hi en contra en considerar que era inoportuna. El portaveu de CiU, Carles Ribas, va deixar clar primer que les declaracions del Rei en contra del dret a decidir del poble català són «intolerables» i responen a una monarquia «caduca, immobilista i autoritària». Després d´aclarir que CiU és republicana va argumentar que el grup votaria en contra de la moció perquè en el moment que estava el procés, «no toca». Ribas va preguntar a ERC si temien pel resultat del referèndum i va deixar clar que, ara mateix, els únics imputats per aquest tema són del PDeCAT, una demostració clara del compromís del partit. Ribas també va recordar que el mateix líder d´Esquerra, Oriol Junqueras, és partidari de mantenir bones relacions amb el monarca espanyol. Finalment, va dir que «ara toca sumar més que mai» i que aquesta moció restava. I va recordar que l´1 d´octubre es farà un referèndum per «un país nou», en referència a la hipotètica republica catalana, on per tant, ja no hi hauria rei.



El paper del PSC

Pel que fa al PSC, la regidora Eli Riera va remarcar els valors republicans del seu partit. Va recordar que la seva formació ha estat implicada en els canvis institucionals però va apuntar que no volien «contribuir a l´odi». «Som republicans sense necessitat d´atacar ningú», va dir. Tant ERC com la CUP van criticar que els socialistes defensessin els republicanisme però al mateix temps no avalessin el text de la moció presentada al ple.

La portaveu d´ERC, Maria Mercè Roca, havia indicat que la proposta de la moció també demanava a la Casa Reial que retirés el títol del «princesa de Girona a l´hereva del tron del Regne d´Espanya, i a qualsevol dels seus futurs successors, en tant que aquest títol no representa la majoria de gironins». I va reiterar que s´ha de complir l´acord de ple del març de l´any passat de «no participar dels actes de la Fundació Princesa de Girona» mentre la Fundació dugui aquest nom.