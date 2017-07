En un món que muta a ritme frenètic és molt difícil mantenir precisos els arguments d'alguns valors. Passa al planeta i, per tant, passa al minúscul racó de convivència que és Girona. Un exemple significatiu té a veure amb l'extrema confusió que els moviments migratoris dels darrers anys han provocat en societats de pensament monolític com la nostra.

Acostumats a mirar als forans amb una pàtina de simpatia exòtica i amb una enorme reserva disfressada de prudència, l'arribada de refugiats de guerra ha suposat un xoc de difícil pair. I ha obert una caixa de dubtes que fa trontollar tota la nostra estructura de valors.

Hem de donar als refugiats de guerra un tracte diferent de la resta de nouvinguts? Per la seva condició de temporalitat? Si així ho acceptem, hem de posar condicions a la seva permanència, com per exemple el final de la guerra?

Les mateixes màfies que extorqueixen els que volen fugir de la manca de futur des de les platges de Líbia ho fan a les platges de Síria amb els que fugen de les bombes. Són uns més víctimes que els altres? Tenen, per tant, les mateixes oportunitats? Què espera Occident d'ells, que tornin a casa tan bon punt puguin?

O cal que s'integrin a la societat europea en els termes que Europa decideixi? Que s'integrin o que quedin assimilats? O per la seva condició els refugiats s'han d'integrar i els que han immigrat per altres motius esperem que aviat quedin assimilats? Podem acollir a casa un refugiat, però acollirem també un immigrant? Tenen la mateixa condició als nostres ulls els que són cristians que els que són musulmans? Fa poc vaig conèixer un refugiat sirià que finalment s'ha evidenciat com un delinqüent de baixa estofa, exactament igual que els assetjadors i maltractadors que tenim aquí. Com l'hem de tractar? Com un criminal o com un refugiat? El retornem a la guerra de Síria o el tanquem a la presó aquí?

No tinc ni idea de què respondre a totes les preguntes. Ni idea! Crec que com la majoria. Però no puc esperar massa més temps en pensar-hi.

La història sempre és d'anada i de tornada.