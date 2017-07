Sarrià reclama a Hinojosa que avanci en l'elimininació de les males olors i els sorolls

L'Ajuntament de Sarrià de Ter i els veïns reclamen a l'empresa Hinojosa que avanci en l'adequació de la fàbrica i elimini definitivament els sorolls i les males olors. La petició va ser en una nova reunió de la comissió de seguiment de les millores acústiques que ha d'aplicar l'empresa i, que està formada per representants de l'equip de govern i de l'oposició i una representació dels veïns, així com de l'equip directiu d'Hinojosa.

El primer tinent d'alcalde, Narcís Fajula, ha explicat a Ràdio Sarrià que recentment s'ha fet una visita a les instal·lacions i, tot seguit la reunió, en què l'Ajuntament va informar que es farà un tercer control acústic. Segons Fajula, aquests seguiments es fan periòdicament, per comprovar el grau de soroll en relació amb les mesures de correcció que es vagin prenent. Aquest és el control que fa cada dos mesos l'Ajuntament, i que ara també ha encarregat un nou estudi ambiental a un equip d'ambientòlegs, amb l'objectiu d'eliminar les males olors que provoquen queixes dels veïns.

L'Ajuntament també ha traslladat un requeriment a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat perquè doni suport tècnic per resoldre la problemàtica de les males olors, segons ha informat la mateixa emissora, donat que l'atorgament de la llicència ambiental definitiva correspon a aquest organisme.

A la reunió de seguiment també es va acordar que es farà un control exhaustiu del cartró que entra a la fàbrica com a primera matèria per comprovar com hi arriba. Una altra mesura serà una bústia a la web municipal de l'Ajuntament on es penjaran tots els informes, controls i passos que es vagin fent, per tal que tots els veïns hi pugui accedir.

L'Ajuntament també ha avançat que després de vacances es convocarà una nova audiència pública amb els veïns. El consistori ja ha informat l'empresa que es va acabant el període d'adaptació i que farà complir totes les normatives relatives a les molèsties als veïns. Unes molèsties en les quals posarà tots els esforços per tal que puguin desaparèixer definitivament, segons l'Ajuntament.

A l'Audiència pública que es va fer al març es va acordar la creació d'una comissió de seguiment del calendari, que va presentar la mateixa empresa per minimitzar les molèsties als veïns.