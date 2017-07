Tira endavant la comissió tècnica d'Agissa tot i el recurs del conseller delegat

El ple de l'Ajuntament de Girona va rebutjar ahir el recurs per crear una comissió tècnica per estudiar la situació de la companyia d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià que havia presentat l'actual conseller delegat de l'empresa Xavier Ballell. La comissió no s'havia pogut constituir per aquest recurs i els serveis tècnics han hagut d'elaborar un informe que confirmi que aquesta taula es podia constituir. Entre altres, Ballell posava en dubte les funcions de la mesa, que es volia parlar de manteniment de clavegueram quan no pertocaria i que el ple no podia nomenar les persones que en formarien part.

L'informe municipal però, sí que considera que la comissió es pot constituir i fer les funcions que Ballell posava en dubte. Aquest recurs del'actual conseller delegat va servir a la CUP i a ERC per reiterar que l'equip de govern actués a l'empresa més dle que ho estava fent. Lluc Salellas (CUP) va preguntar-se què més havia de passar per apartar Ballell. Va recordar els continuats pals a les rodes de l'empresa mixta, que els dirigents estan imputats i que els informes recent que parlen d'indicis de possibles irregularitats al laboratori del l'empresa i en contractes entre empreses amb part del mateix accionaritat. Martí Terés (ERC-MES) va queixar-se també que que la part privada es dediqui a obstaculitzar les investigacions que s'estan fent i les posades en funcionament de les comissions.

El vicenalcalde, Eduard Berloso, va assenyalar que Ballell «continuarà al càrrec fins que els treballs que estem fent els ajuntaments - Girona, Salt i Sarrià- ens ho recomanin. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va reivindicar la tasca que ha fet el govern des que CiU està a l'alcaldia. Va recordar que són ells els que van iniciar totes les auditories per certificar que tot és correcte, una acció que anteriorment mai s'havia fet. Madrenas, va acusar la CUP de «condemnar els investigats abans d'hora» i de fer «hiperventilació» amb el cas. Va clamar també en favor de la presumpció d'innocència. Madrenas i Berloso van recordar que ara «són prudents» però que quan convingui seran contundents. També van emplaçar la CUP a ser igual d'exigents amb l'Ajuntament de Salt - on la CUP mana amb ERC- com amb Girona.