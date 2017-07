Desenroscaven l'espiell dels pisos per saber que no hi havia ningú i hi robaven

Desenroscaven l´espiell per saber si havia algú a l´habitatge i després marcaven la porta amb un senyal per entrar-hi.

Així és com actuaven dos lladres que els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a Girona.

Els dos arrestats són dos homes de 42 i 43 anys, ambdós de nacionalitat colombiana i veïns de Barcelona i l´Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors de quatre robatoris amb força en grau de temptativa.

Els fets es remunten al 8 de juliol a quarts d'una del migdia, quan un ciutadà va alertar una patrulla que s´havia creuat en el portal del bloc de pisos on viu amb dues persones que no coneixia i que marxaven del lloc corrents.

Gràcies a la descripció facilitada pel testimoni, els agents van localitzar a les dues persones entre el carrer de la Rutlla i el carrer Dr. Antic Roca de Girona.



No deixar empremtes

Els homes duien mitjons a les mans per tal de no deixar empremtes i una clau de pany de porta tipus mestra lleugerament doblegada per inutilitzar els bombins de les portes.

Una patrulla es va adreçar al bloc de pisos i va constatar que aquells homes havien intentat entrar en quatre domicilis. Havien tret l´espiell de les portes per comprovar que no hi hagués ningú a l´interior i havien marcat, amb una senyal, la porta per entrar-hi.

Davant les evidències, els agents van detenir els homes com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força en grau de temptativa.

Els detinguts, un d´ells amb antecedents, van passar el dia 9 de juny a disposició de Jutjat d´Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va decretar la seva llibertat.