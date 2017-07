Girona contracta una empresa per 17.500 € per fer un estudi que avali el Trueta a Domeny

La CUP-Crida per Girona ha criticat que l'equip de govern hagi decidit encarregar un estudi que validi que la zona de Domeny és la millor ubicació per a la construcció del futur nou hospital Josep Trueta a una empresa que predica la «privatització» i l'«externalització» de serveis, segons va apuntar el cupaire Lluc Salellas. Ho va dir durant el ple municipal de dilluns a la nit. Es tracta d'Antares Consulting, que ha obtingut l'encàrrec per 17.500 euros. A partir dels 18.000 euros s'hauria hagut de fer un concurs públic i amb aquesta quantitat només es va demanar a un grup reduït d'empreses i tan sols aquesta va respodre.

El regidor va posar sobre la taula que a l'equip directiu de l'empresa hi ha Elena de Mingo, directora general de Salut de la Conselleria del PP de la Comunitat Madrilenya entre 2004 i 2011 quan, es va «privatitzar» la sanitat.

Ahir, Salellas va anar més enllà i va exposar per exemple que els seus directius fan afirmacions literals com aquesta:» Sens dubte, aconseguiríem un consens massiu entre experts que el marc d'administració pública no és el millor per gestionar la complexitat actual de la nostra sanitat, ni la profunditat dels reptes que afronta».

La regidora de Salut de Girona, Eva Palau, va destacar el «prestigi internacional» en el món sanitari i va admetre que pot tenir un determinat punt de vista. També va posar de manifest que és la consultoria que s'encarregarà de la remodelació de l'hospital públic de Vall d'Hebron. Palau va remarcar que l'estudi servirà per reforçar el posicionament que el Trueta ha de fer-se a Girona i ha de seguir essent un hospital públic de referència.

Ampliació de l'actual hospital

D'altra banda, el ple municipal va aprovar provisionalment les obres a les quals s'ha de sotmetre l'actual Trueta, que han de permetre la remodelació de l'entrada de l'edifici i poder aixecar dues plantes més a la zona de l'ICO.