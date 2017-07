Nou gir del procés per escollir l'empresa que ha de fer el pla de turisme de Girona

El procediment per escollir l'empresa encarregada de redactar el Pla Estratègic de Turisme de Girona segueix fent girs. L'empresa que havia guanyat el concurs, Baldrick & Munitz SL, finalment ha acabat essent rebutjada per la mesa de contractació en considerar que no ha acredit la solvència tècnica necessària per tirar endavant un projecte d'aquesta magnitud. Ara s'ha demanat a l'empresa que havia quedat en segona posició, unió temporal d'empreses entre les quals hi havia la UdG i dues consultories, que també acrediti si és tècnicament solvent.

La Universitat té ara fins a finals de setmana, segons ha explicat la regidora de Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana, per lliurar la documentació que confirmi que té plena capacitat de tirar endavant els treballs. D'aquesta manera, la Universitat de Girona recupera les opcions per redactar aquest document que ha de marcar el futur turístic de la ciutat.

El problema dels doctors

Fa unes setmanes Diari de Girona va revelar que la Universitat havia quedat en segona posició d'aquest concurs públic obert per l'Ajuntament de Girona perquè no havia demostrat amb la documentació necessària que dotze de les persones que formarien part de l'equip tècnic que havia de havia de redactar el document eren realment doctors en Turisme, una certificació necessària que s'havia de demostrar amb papers.

En canvi, l'empresa Baldrick & Munitz SL sí que havia acreditat tenir almenys un doctor a l'equip tècnic i va obtenir quinze punts que havien resultat vitals ja que, en total, va superar la UdG per uns deu punts. Els doctors acreditats donaven un màxim de 15 punts, l'oferta econòmica 25. El contingut i la metodologia, els restants 60.

«Caòtic» o «impecabe»

Ara, però, hi ha hagut l'esmentat gir. Un fet que va portar el regidor del grup municipal d'ERC-MES, Pere Albertí, a qualificar de «caòtic» el procediment per escollir l'empresa. I va preguntar si era «usual» que la guanyadora hagués decaigut per «incompliment de solvència tècnica». La regidora de Desenvolupament Local iTurisme va insistir que el procediment està essent «impecable».

Plana va recordar que es va triar un concurs on no es primés l'oferta econòmica (només dona un màxim de 25 punts dels 100 possibles) per assegurar que l'escollida fes el projecte adequat. I va relatar que, tal com marca la llei de contractació, les empreses que aspiren a un projecte al principi només han de fer constar la solvència tècnica i que és al final quan l'han d'acreditar. Per això ha estat ara quan la mesa ha considerat que no és l'empresa ideal. Baldrick & Munitz és va constituir l'any 2007 i està especialitzada en assesorament immobiliari i consultoria empresarial i turística. Té la seva seu ubicada a Roses i té com a directius Xavier Abad i David Muñoz. La societat ha obtingut almenys sis contractes de l'Ajuntament de Girona, dos dels quals després de participar en un concurs públic i els altres quatre de forma directa, per un import menor. Moltes de les adjudicacions han estat estudis vinculats a temes de festivals i també n'hi havia de relacionats amb l'Ajuntament de Figueres.

Pere Albertí també es va preocupar per la subvenció, que depèn del fet que la redacció del pla estigui finalitzada abans d'acabar l'any. Plana va afirmar que hi ha pròrrogues per evitar que aquest ajut econòmic s'acabi perdent.

Per a què serveix el pla

El pla estratègic pretén definir el model turístic que es vol assolir a la ciutat en l'horitzó temporal dels propers 6 anys i les actuacions a portar a terme per arribar-hi, amb l'objectiu de potenciar les diferents activitats econòmiques vinculades al turisme, generar la creació de llocs de treball de qualitat i vertebrar productes turístics que permetin desestacionalitzar la temporalitat i diversificar l'oferta. També inclourà una diagnosi de la situació econòmica i turística i un pla d'accions i compta amb un pressupost inicial de 64.800 euros, subvencionats en part pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de Suport al Desenvolupament Local.