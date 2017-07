Detingut a Girona per un furt a botigues de roba

Els fets van passar quan dos agents de paisà, que feien vigilància per la zona comercial de l'Eixample, van observar una dona que sortia d'una botiga de roba corrent. Els agents la van reconèixer perquè ja l'havien detingut per furts a botigues altres cops. Per aquest motiu, i per l'actitud fugissera, es van identificar com a policies i la van advertir perquè s'aturés.

Davant el requeriment policial, la sospitosa va accelerar la marxa i va seguir en la fugida sense fer cas de la demanda dels agents que, finalment, van abastar-la. Tot seguit, els agents li van requerir que mostrés el contingut d'una bossa de mà que duia. En fer-ho, els policies van sospitar que es tractava de material furtat, atès que la dona duia força peces de roba i bijuteria i no tenia cap comprovant de compra. En veure's descoberta, Noemi L.S. va reconèixer que havia sostret roba i complements de dues botigues diferents.

Gestions policials posteriors van determinar que els productes sostrets -5 biquinis complets, 15 parells d'arracades i 3 collarets- tenien un valor superior als 400 €, motiu pel qual se la va detenir per un delicte de furt.