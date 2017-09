Ajuda'ns a trobar la millor gelateria de Girona

Candela (c/ Argenteria núm 8)

Si ets dels qui li agrada la tradició i la qualitat en un gelat, la Candela pot ser un dels millors candidats. Fa quaranta-dos anys Victoriano Candela va engegar la primera gelateria de Girona al carrer Ballesteries. Mentre en aquell moment era la innovació qui va irrompre al bell mig del Barri Vell, avui és el respecte pel gust i el saber fer de la seva filla, Marta Candela, qui manté viu el mateix esperit en el carrer Argenteria.



Rocambolesc (Carrer de Santa Clara, 50)

Quan la creativitat i el gust s'ajunten en un gelat pot ser que aparegui Rocambolesc. Una fàbrica de sabors al bell mig de Santa Clara que van posar en funcionament els propietaris del millor restaurant del món, el Celler de Can Roca. Dins d'un peculiar aparador ens esperen sis gustos diferents que van canviant segons la temperatura i la temporada. Si vols una experiència única en el món del gelat, aquesta pot ser una de les millors parades.



La Bombonera (Plaça de la Independència, 17)

Si el gelat és un dels plaers més valorats al temps de la calor, la Bombonera treballa perquè aquest dret sigui extensible a tots els públics. Amb gelats sense sucre, sense llet i sense gluten, poc importen les intoleràncies a la lactosa, si estem de dieta o si som celíacs. Perquè res i ningú pugui impedir el plaer de refrescar-se de la calor amb els millors gustos, aquesta gelateria de Km 0 ho posa fàcil des de la Plaça de la Independència.



La Gioconda (Plaça de Catalunya, 10)

Després de caminar pel Barri Vell no hi ha res millor que una bona ombra i si està acompanyada d'un bon gelat, l'experiència pot no tenir rival. Si busques una gran terrassa a l'aire lliure, a la Plaça de Catalunya trobaràs també un dels millors gelats de la ciutat. En un espai immillorable per aquells qui volen escapar de la calor, gaudir d'una orxata ben fresca també pot ser una bona alternativa.



Gelatiamo (Pujada de Sant Feliu, 7)

Si hem de fer una parada a Girona, a la Pujada de Sant Feliu podem esquivar les altes temperatures gaudint d'un gelat de la millor tradició italiana. Situat en un dels racons més màgics de la ciutat, aquest espai ofereix la qualitat que busquen els bons amants d'aquest preuat producte. Sens dubte, Gelatiamo és un espai per explorar altament recomanable.

