El retard en l'obertura del casal d'avis del Mercadal neguiteja els socis

El trasllat de la seu de l'Associació de Gent Gran del Mercadal i de l'associació de veïns és com la cançó de l'enfadós. Des de fa anys hi ha anat havent retards en un conflicte que va arrancar ja l'any 2011. És cert que el canvi d'ubicació està ja al tram final, però cada petita modificació genera malestar i desconfiances.

Ara mateix al local que els darrers anys ha estat la seu del casal d'avis i de l'associació de veïns no hi ha res. Està buit per dins i per fora hi ha un cartell on s'hi pot llegir «Fem vacances i obrim al mes de setembre a la plaça Jordi de Sant Jordi», en una nota de l'assocació de veïns. No obstant això, al local de la plaça Jordi de Sant Jordi encara no s'hi pot anar.



Reunions al carrer o al bar

Alguns dels usuaris del casal i veïns del barri mantenen que se'ls va prometre que al setembre ja es podria fer ús del nou emplaçamet, on antigament hi havia hagut la Fundació de la Universitat de Girona. «Ens hem trobat tancats al carrer, sense poder accedir al nostre material, sense saber quan ni on podrem començar els cursos que teníem programats», indica un dels veïns. Afirma, a més, que «la gent gran s'ha de quedar a a casa o reunir-se pel carrer o en bars» perquè ara no disposen de l'anterior local i el nou encara no està obert.

La tinent d'alcaldia d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque, va explicar ahir a aquest diari, que estan enllestint els darrers detalls del nou local i que tots els cursos i tallers començaran, com està previst cada any, a l'octubre. La regidora de l'àrea va esmentar que les darreres setmanes i actualment encara, s'està acabant de fer el trasllat i posant a lloc tots els elements necessaris. De fet, la planta baixa ja està gairebé a punt i quedarà posar fil a l'agulla a la primer planta. Paneque va recorda que ara és quan es poden fer les preinscripcions per a les activitats que, «com és habitual», començaran a l'octubre.

El problema actual és que la gent gran del Mercadal no té un espai fix on reunir-se al llarg d'aquest mes i que fa anys que els fan anuncis que no s'han anat complint. Antigament, s'havia arribat a fer públic que el nou local seria l'edifici de la central elèctrica del Molí, un edifici situat al xamfrà entre els carrers Santa Clara i Perill, peró es va acabar desestimant quan fins i tot ja havien arrencat les obres. L'empresa adjudicatària va abandonar les tasques tot just començar per problemes econòmics i estructurals de la societat. Era el març de l'any 2016, només un mes després de començar la reforma.

Aquesta aturada va servir perquè l'Ajuntament acabés decidint renunciar a aquest immoble com a punt de trobada dels veïns i de la gent gran. De fet, molts sempre s'hi havien oposat perquè se'ls obligava a haver d'agafar un ascensor o pujar escales ja que la primera planta havia de seguir funcionant com a central. El consistori va buscar una alternativa que fos propera i va acabar escollint el local de la plaça Jordi de Sant Jordi. Al Molí, finalment, s'hi preveu que s'hi acabin traslladant molts dels serveis municipals de recaptació i hisenda que actualment estan situats a l'edifici consistorial de la plaça del Vi.



Conflicte des del 2011

Tot havia arrencat l'any 2011. L'Ajuntament pagava un lloguer a La Caixa, entitat propiètaria del local del casal de la gent gran del Mercadal, que s'enfilava als 7.500 euros al mes i que l'Obra Social destinava a accions socials i culturals. Per a l'Ajuntament era massa car i l'entitat volia recuperar l'espai. Hi havien arribat fruit d'un trasllat del local de la plaça Poeta Marquina. El no saber amb certesa el seu futur, va dur l'Associació de Gent Gran a mobilitzar-se i l'any 2013 els socis del Casal van forçar un acord entre totes les parts per garantir que mentre no es trobava un nou espai seguirien al carrer Grober. La solució inicial era al Molí i posteriorment a la plaça Jordi de Sant Jordi.

Malgrat l'inici de les obres a la futura seu ja fa mesos, l'esperada posada en marxa s'ha anat endarrerint. S'havia dit al gener i després al febrer, però l'elaboració del projectes es va allargar més del previst per consensuar-ho amb els futurs usuaris. També al setembre i, ara, es diu a l'octubre.