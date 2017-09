Adif desmuntarà aquest mes l´estació d´autobusos de la plaça d´Espanya

Nova reunió entre representants de l'Ajuntament de Girona i d'Adif per parlar de les obres del parc Central i el seu entorn, com ara la plaça d'Espanya i l'antiga estació d'autobusos. El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, va sortir-ne satisfet pel tracte i els compromisos dels diferents alts càrrecs de l'ens estatal presents a la reunió i que van desplaçar-se a Girona des de Madrid i Barcelona.

Des d'Adif es va exposar que ja han adjudicat els treballs per desmantellar les instal·lacions de la plaça d'Espanya, on hi havia l'antiga estació d'autobusos i ara encara hi ha una gran marquesina que protegia les andanes. Segons Ribas, el compromís de l'organisme de l'Estat és que es retirarà aquest mes de setembre. Es manté, però, la incògnita de què passarà després amb l'espai alliberat de la plaça d'Espanya. El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, prefereix no posar sobre la taula cap calendari perquè hi ha molts fronts oberts, en l'àmbit veïnal i amb els propietaris dels terrenys.

Segons va explicar ahir, ja ha tingut reunions amb algunes comunitats de veïns properes. També va indicar que l'Ajuntament ja té un esborrany sobre la zona per presentar als afectats i debatre sobre què s'hi podria fer. No obstant, va reiterar que fins que no hi hagi consens no volia posar cap data d'inici de la reposició. A més, va recordar que tot l'espai pertany a tres propietaris (l'Ajuntament, Adif i una promotora immobiliària que ja ha demanat recuperar els terrenys, a tocar d'un bloc d'edificis).

A tot això s'hi ha de sumar la inversió per tirar endavant aquesta reposició i aclarir qui es farà càrrec del cost. Fonts municipals han deixat clar que es tracta d'una zona afectada per les obres del TAV i que, per tant, hauria de correspondre a l'Estat, qui, de fet, ja paga el desmantellament. Cal recordar que aquesta estació es va aixecar a la plaça d'Espanya perquè l'antiga, al parc Central, s'havia de tirar a terra per les obres. La nova és al subsòl del parc i comparteix entrada amb la del TAV.



L'obra a la llosa, el 15 d'octubre

A la reunió de Carles Ribas amb els representants d'Adif es va parlar també del parc Central. Des de l'ens estatal es va tornar a garantir que els treballs estaran llestos al desembre, tal com es va anunciar fa mesos. Anant per parts, a la zona sud s'hi començarà a intervenir aproximadament el 15 d'octubre. És la zona de la llosa més propera a la plaça d'Europa. I les tasques duraran uns dos mesos. Els treballs seran més ràpids que al nord –la més propera al barri de la Devesa– perquè no hi ha tantes estructures a la superfície. Ara mateix la UTE que va fer el túnel del TAV ja ha acabat tres de les sis portes d'emergència de sortida horitzontal i calcula que el 15 d'octubre haurà acabat les tres pendents. Llavors Copcisa, l'empresa que fa la reposició del parc, podrà treballar a la part sud.

Pel que fa a la zona nord està molt avançada i només queden pendents elements que es van modificar a petició de l'Ajuntament i que ara ja poden tirar endavant perquè s'han aprovat. Per exemple, el vial dels taxis, on s'ha canviat el tipus de paviment, passant del formigó a asfalt o el tipus de fanals. La zona hauria d'estar llesta en quinze dies.



La marquesina , al febrer

Finalment, hi ha la part central, on hi ha el finger (el passadís cobert que connectava la Renfe amb l'estació del TAV) i que s'ha de subtituir per una coberta. Es tracta de l'obra que depèn de l'Ajuntament. L'equip de govern ja ha adjudicat els treballs per enderrocar-lo i el contracte s'ha de signar properament. Els treballs podrien començar durant l'octubre i posteriorment es col·locarà la marquesina, una coberta de grans dimensions que servirà d'aixopluc quan plogui. Tot plegat es calcula que podria estar acabat el mes de febrer vinent.