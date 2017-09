Adjudiquen l´obra del Molí per un milió

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres per rehabilitar l'edifici de la central del Molí, per 1.025.801,16 euros, a l'empresa tarragonina Comsa Service Facility Management SAU. Al concurs públic per fer les obres que han de convertir l'immoble del barri del Mercadal en una oficina municipal de recaptació s'havien presentat vuit empreses. El preu de sortida de la licitació era d'1.245.615,68 euros.

És el segon cop que s'adjudiquen els treballs per rehabilitar aquesta finca. La primera es va segellar el gener del 2016 a l'empresa Actia Iniciativas SL per un preu de 874.357,53 euros i, en aquell moment, els treballs havien de servir perquè l'edifici es convertís en la seu del'Associació de Veïns del Mercadal i en el casal de la gent gran del barri. Poc després d'iniciar els treballs, l'empresa valenciana va abandonar l'obra, víctima d'una crisi econòmica que va afectar totes les contractacions que tenia arreu de l'Estat. L'aturada de les obres va servir perquè l'Ajuntament replantegés l'ús de la finca. Es va decidir que el casal de la gent gran i el local per l'assocació de veïns s'ubiqués en un local a la plaça Jordi de Sant Jordi i es va aposar perquè al Molí hi anessin els serveis de recaptació de l'Ajuntament.



Plantes superiors sense ús

L'edifici del Molí funciona com a central elèctrica, una funció que es mantindrà a la planta baixa, i està situat al xamfrà entre els carrers Santa Clara i Perill. Fa ja més d'una decàda que les plantes superiors no tenen cap ús.

Antigament havia estat un magatzem de les brigades municipals, que hi havien anat guardant centenars de bombetes per als fanals públics de la ciutat, elements d'il·luminació nadalenca i multitud d'altres objectes que amb el pas del temps es van barrejar amb la pols i les plomes i excrements dels coloms que entraven per les finestres trencades de les plantes superiors. fins i tot es van fer estudis per comprovar l'estabilitat de l'estrructura de tota la finca.