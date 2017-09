Ciutadans presenta un recurs per deixar sense efecte el decret en suport al referèndum

El grup municipal de Ciutadans (Cs) ha entrat en el registre de l'Ajuntament de Girona un recurs per deixar sense efecte el decret d'alcaldia signat ahir al matí per l'alcaldessa, Marta Madrenas, en suport "al referèndum il·legal que suposadament s'ha de celebrar el pròxim 1 d'octubre".

La portaveu de Cs al consistori, Miriam Pujola, ha recordat avui en roda de premsa que el TC ja ha suspès aquesta llei del Referèndum i ha mantingut que "el que no és necessari fer en cap cas és posar en perill a tots els funcionaris.

També han sol·licitat al PSC que abandoni l'equip de Govern integrat per CiU i PSC: "creiem que la senyora Silvia Paneque hauria de ser una mica més conseqüent amb el que està fent el seu partit, com l'alcalde de Lleida o el de Gimanell, que ja han anunciat que no cediran espais públics per celebrar aquest suposat referèndum il·legal", ha dit.

"Creiem que el PSC no pot donar suport una il·legalitat com aquesta i que no pot ser el col·laborador necessari de CiU segrestant la democràcia", ha afegit Pujola.

D'una altra banda, la regidora ha constatat, igual que va ocórrer l'any passat, a l'acostar-se la Diada de l'11 de setembre la bandera espanyola no oneja al consistori, segons creu que des d'avui.

"Cs va preguntar l'any passat i la resposta va ser que s'havia emportat a la bugaderia. Ens sembla perfecte que l'alcaldessa sigui tan pulcra i cuidi tant de les banderes penjades a l'Ajuntament i per evitar que el dia 11 la nostra bandera i la seva també, que és la bandera de tots, no estigui penjada on deuria estar, cedim la nostra", ha subratllat.