La col·lecció «Breitling Superocean», a Pere Quera

L'emblemàtica col·lecció de bussejador professional Superocean de Breitling arriba aquest 2017 als seus 60 anys, i Pere Quera 1887 ha volgut celebrar aquesta efemèride amb una exposició a la seva boutique de Girona. A la mostra es presenten els nous rellotges del mític model que la marca rellotgera suïssa ha redissenyat sense perdre la seva essència.

La nova col·lecció, que rep el nom de Superocean Héritage II, incorpora com a novetat un nou bisell d'acer amb cèrcol de ceràmica high tech de gran duresa, que no es ratlla i és molt resistent als xocs. Per reforçar els vincles amb el model original de 1957, s'ha recuperat el logotip de SuperOcean original i la forma de les agulles i els índexs s'han modificat per oferir una perfecta llegibilitat potenciada amb punts luminescents.

El Superocean Héritage II, que ja està disponible a les botigues de Girona i Figueres de Pere Quera 1887, es proposa en dos models de 42 i 46 mm i un cronògraf de 46 mm, tots ells en tres colors diferents: negre, blau i bronze. Les versions de color bronze poden anar acompanyades d'un nou i exclusiu braçalet de cautxú-cuir del mateix color, amb repunts contrastats. A més de cuir, pell de cocodril i cautxú, els models poden obtenir-se amb un braçalet d'acer trenat inspirat en l'original.

L'exposició Breitling Superocean 60 Aniversari es podrà veure durant el setembre a la boutique de Pere Quera 1887 del carrer de Argenteria, en horari de botiga de dilluns a dissabte.