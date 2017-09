La CUP demana congelar la decisió de portar el Festival del Circ a Girona

La CUP-Crida per Girona proposarà al ple municipal que l'Ajuntament de Girona congeli la decisió d'autoritzar la celebració del Festival del Circ a la ciutat, a través d'una moció que es debatrà a la sessió el 12 de setembre. La formació considera que no té sentit prendre cap decisió sense, prèviament, haver aprovat els documents d'anàlisi i planificació cultural que està elaborant l'Ajuntament. El text també aposta per buscar una ubicació alternativa a la Devesa en cas que finalment el festival se celebri a Girona.