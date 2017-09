Un estudi apunta que el servei de neteja no és satisfactori en un 41% dels carrers de Girona

L'empresa de control de la neteja viària i de la recollida d'escombraries de la ciutat de Girona apunta que un 41,7 % dels carrers analitzats després que hi passin els escombriaires no es pot considera que tinguin una valoració «satisfactòria»: En base al resum de les 539 inspeccions en 15 mesos realitzades per aquesta empresa, Datambient Assessors, un cop feta la neteja de carrers concrets, hi ha hagut 314 inspeccions (el 58,3%) amb una valoració satisfactòria, 73 han resultat «no satsifactòries» (13,5%), en 58més (10,8%) s'han considerat que el treball ha acabat essent «deficient» i en 94 casos (17,4%) s'ha titllat d'»inacceptable». Aquesta empresa no avisa dels carrers que revisarà ni a l'Ajuntament ni a l'empresa mixta de neteja Girona + Neta.

La dada ha anat millorat amb el pas dels mesos considerablement. En aquest sentit, el vicealcalde i tinent d'alcaldia de l'àrea de Sostenibilitat, Eduard Berloso, va ressaltar l'augment en més de 20 punts del tant per cent de carrers que tenen un nivell de neteja «satisfactori» en un any. Concretament s'ha passat de 24 inspeccions satisfactòries després del servei de neteja del total de 56 fetes entre abril i juny del 2016 (un 42'86%) a 73 inspeccions satisfactòries després del servei de neteja del total de 114 fetes entre abril i juny del 2017 (64%).

Les valoracions abans de la neteja del carrer indiquen que el 59,8% s'han valorat com a «no satisfactoris», «deficients» o inacceptables». Els residus que més es localitzen en les inspeccions fetes als carrers de la ciutat són burilles, excrements de gossos i xiclets. Són per tant fruit de l'incivisme dels ciutadans.



L'incivisme

En base a aquests resultats, Eduard Berloso, va deixar clar que les valoracions que es fan sobre la neteja dels carrers es basen en índex molt exigents que serveixen per així seguir millorant el servei. En aquest sentit, no té el mateix barem trobar a terra dos burilles i un excrement de gos abans d'una neteja que després. Penalitza molt més si es troben després del pas dels escombriaires. Respecte al fet que la majoria de residus que es troben siguin fruit de l'incivisme dels ciutadans (no recollir els excrements de les mascotes, o llançar burilles o xiclets a terra), el regidor va assenyalar que en breu ghi haurà una campanya de sensibilització. «Per més esforços que fem, si no corregim l'incivisme no hi ha res a fer», es fa queixar el representant municipal. Això sí, elregidor de Sostenibilitat va posar èmfasi en deixar clar que era autocrític amb la seva feina. «Tot el que fem és millorable» però va indicar que «no renunciem a res» per seguir guanyant qualitat en el el servei.



Taules de neteja i whatsapp

No obstant, Berloso també va explicar que està «orgullós i content» de la col·laboració amb els veïns dels diferents barris en el seguiment de les taules de neteja i en la comunicació d'incidències a través de l'aplicació per a mòbils Whatsapp. Aquest servei està disponible els set dies de la setmana de les nou del matí a les nou del vespre.

Del març al juliol d'aquest any s'han rebut un total de 376 avisos per aquest sistema, 52 dels quals es van resoldre en menys d'un dia (en qüestió d'hores), 62 es van resoldre en 24 o 48 hores, 62 més es van passar a la bústia d'avisos (en el marc de la qual hi ha el compromís de respondre en un màxim de 30 dies) i les 92 restants es van passar a altres àrees de l'Ajuntament perquè no es referien a aspectes relacionats amb l'àrea de Sostenibilitat.



Crítiques a l'oposició

D'altra banda, Eduard Berloso va lamentar també les «crítiques rebudes per l'oposició sobre el nivell de neteja de la ciutat» i va manifestar que «amb els resultats presentats es desmenteix el que s'ha dit darrerament i em reafirmo amb el que vaig dir en el seu moment que aquestes crítiques responen a demagògia política», va indicar sobretot sobre ERC i la CUP. El regidor de l'equip de govern va ser molt crític amb el grup d'ERC-MES. En aquest sentit va recordar que tot el relacionat amb el contracte i les condicions del servei de neteja es va pactar entre el 2010 i el 2011, quan ERC formava part del tripartit i que des d'aleshores s'ha anat desenvolupant en funció del què aquell govern va trobar adequat. «Esquerra va acceptar un servei amb discriminació enbtre barris», va indicar. Responia així a les crítiques dels republicans que fa unes setmanes va lamentar que la neteja als barris perifèrics no fos la mateixa que al centre de la ciutat.