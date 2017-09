Obertura de bosses deixalles al Barri Vell i a la vall de St.Daniel

L'Ajuntament de Girona començarà a examinar les bosses de la vall de Sant Daniel i del Barri Vell per comprovar si s'està fent correctament la recollida selectiva. A la vall la tasca es farà en breu i al Barri Vell a l'octubre. A principis de l'any vinent, es podria començar a sancionar. El servei de recollida porta a porta a Sant Daniel es va posar en funcionament el 22 de maig i es calcula que hi estan participant un 80% del 226 domicilis i establiments de la vall. Progressivament va augmentant la participació. Al juny es van recollir 3.320 quilos de fracció orgànica i al juliol se'n van recollir 3.800. El regidor de sostenibilitat, Eduard Berloso, va mostrar-se satisfet i va assenyalar aque els veïns, majoritàriament, també. Durant aquest mes es treballarà per detectar els domicilis que no s'hi han acollit fins ara i se'ls informarà del sistema. Al maig es va iniciar també la recollida selectiva de matèria orgànica als comerços del Barri Vell. I participen a la iniciativa 90 del 143 establiments detectats i augmenta progressivament l'acceptació de la iniciativa entre els bars i restaurants de la zona. Al juny es van recollir 49.680 quilos de resta orgànica i al juliol ja se'n van recollir més de 74.000.