Els veïns puntuen la neteja viària amb un 6,3

L'última enquesta de satisfacció ciutadana sobre neteja viària, estat de contenidors i recollida de residus al municipi de Girona, feta per l'empresa Datambient el gener del 2017, indica un resultat global de satisfacció ciutadana per neteja viària és d'un 6,3. L'estat dels contenidors va tenir un resultat global de 6,8 i la recollida de residus un 7,6.

Els barris de l'est de la ciutat són els que, en general, presenten una valoració més baixa i, per contra, el barri de Montjuïc és el que presenta, en global, una valoració més alta. D'aquesta enquesta, els comentaris més recurrents són l'estat del carrer i els resultats de la neteja així com els desbordaments i la neteja dels contenidors. L'enquesta va ser telefònica i va fer-se a 400 ciutadans. Els números de telèfon escollits van ser aleatoris i es considera que el marge d'error és de +/- 5%. Les enquestes es van realitzar entre l'octubre i el desembre del 2016 i el nombre total de trucades per arribar a la mostra desitjada va ser de 1.040.

Per tal de millorar aquests resultats, el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, ha anunciat que s'engegarà properament una campanya de sensibilització ciutadana per fomentar la col·laboració de la ciutadania en la neteja de la ciutat. Per tirar-la endavant, hi haurà diferents agents cívics que informaran de les diferents accions correctes i incorrectes.

«Des de l'Ajuntament treballem amb la mateixa il·lusió i voluntat de millora en la neteja a la ciutat, però si no comptem amb col·laboració ciutadana difícilment podrem superar i corregir aquests resultats», ha remarcat el vicealcalde. L'inici de la feina dels agents mediambientals aquest octubre, que se sumaran als inspectors ja existents, reforçarà la campanya.