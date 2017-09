Detingut per apropiar-se de la pensió per incapacitat del seu excunyat a Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 38 anys el passat 5 de setembre a Girona per apropiar-se de la pensió per incapacitat del seu excunyat, per un valor mensual de 930,49 euros, que en total sumen 3.722 euros que la víctima va deixar de percebre en els quatre mesos que va durar l'estafa. L'afectat, que rebia la pensió de la Seguretat Social per una incapacitat del 80%, es va presentar a comissaria a principis d'agost per denunciar que no percebia els diners des del mes de maig, i tampoc havia rebut la paga de vacances d'estiu, segons han informat Mossos. L'afectat estava en una situació precària econòmicament, ja que depenia totalment de la pensió, i al seu compte hi quedaven tan sols uns cèntims d'euro.

El ciutadà va comentar als agents que havia demanat explicacions a la Seguretat Social, que li van notificar que algú havia canviat el número de compte corrent i l'entitat bancària on habitualment tenia assignada la pensió. D'altra banda, també va explicar que el passat gener li havia sostret el seu DNI i li havien fet reintegraments del compte per valor de 7.700 euros, fets pels quals els Mossos ja van detenir un familiar seu que havia ingressat 6.550 euros en un compte que havia obert prèviament. Per aquests antecedents, l'afectat sospitava d'aquest familiar, concretament el seu excunyat, i els Mossos van concloure, després de les investigacions pertinents, que era ell qui havia obert una nova llibreta en una entitat bancària de Girona després d'apropiar-se del DNI de la víctima. El mateix dia, va canviar les dades de domiciliació bancària de la Seguretat Social per cobrar la prestació que tenia assignada el seu familiar, que van passar a ser ingressades mensualment al seu compte. El detingut, a qui li consten antecedents pels mateixos fets, va passar el dia 6 de setembre a disposició judicial i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.