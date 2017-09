El pla estratègic de turisme s'encarrega a la UdG després del concurs polèmic

La unió temporal d'empreses (UTE) que inclou la Universitat de Girona serà la que finalment s'encarregarà de redactar el pla estratègic de turisme de la ciutat de Girona després d'un polèmic concurs amb diversos cops de timó. La proposta presentada per la UdG havia quedat en segona posició en la licitació oberta per l'Ajuntament a finals del mes de març. En total s'hi havien presentat tres empreses i la que va obtenir més puntuació incialment era l'oferta de la societat Baldrick & Munitz.

Al maig Diari de Girona va destapar que la proposta que incloïa la UdG no havia vençut perquè havia perdut quinze punts en no acreditar correctament, amb la documentació necessària, que a l'equip redactor hi treballarien dotze doctors. En canvi, l'empresa Baldrick & Munitz SL (B&M) sí que havia acreditat tenir almenys un doctor a l'equip tècnic i va obrenir els quinze punts en aquest apartat que van resultar vitals ja que va superar a la segona proposta per uns deu punts.

L'exigència de documentació específica que acredités que els dotze components de la UdG eren realment doctors va causar rebombori perquè la comprovació del títol és senzilla de fer. Qui més va protestar va ser el grup municipal d'ERC-MES. Mentrestant, la tinent d'alcaldia de promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana, va insistir que encara no hi havia res adjudicat i que la mesa de contractació encara no havia decidit que la proposta amb més punts complia exactament amb tots els requisits que es demanaven en el plec de clàusules i condicions.

Posteriorment, a meitat del mes de juliol, la mesa de contractació, fent cas a un informe de l'àrea de Promoció econòmica, desenvolupament local i turisme, va rebutjar l'empresa que havia guanyat el concurs en considerar que no s'acreditava la solvència tècnica o professional per exectuar el contracte, consistent en redactar el pla estratègic que ha de definir el model turístic de la ciutat en els propers sis anys.



Fer treballs similars

Entre altres se li havia demanat «haver realitzat, com a mínim dues activitats de similars característiques a les de l'objecte del contracte (plans estratègics de turisme) per un import com a mínim de 50.000 euros cadascun, acompanyat dels corresponents certificats». Es va determinar que la societat retirava la seva oferta en no presentar esmenes. Mentrestant, la unió temporal on hi ha la UdG presentava les seves queixes en forma de recurs d'alçada.

Després que la mesa de contractació rebutgés la primera empresa, es va demanar a la unió d'empreses, com a segona classificada, els mateixos documents que certifiquessin la solvència tècnica. Un informe de l'àrea de promoció Econòmica apuntava que «l'equip de treball format pels membres de la UTE en el seu conjunt disposa de personal directiu amb titulació superior i un equip pluridisciplinar amb experiència mínima de cinc anys en l'alebaoració de projectes similars». No obstant, s'indicava que «no es podia considerar acreditada la solvència tècnica o professional atès que mancava acreditar la realització d'una activitat similar a l'objecte del contracte (plans estratègics de turisme) per un import com a mínim de 50.000 euros».

Faltava una segona activitat semblant a la redacció d'un pla estratègic per almenys 50.000 euros. Després d'aquest informe de l'àrea, la mesa de contractació va demanar esmenes a la UTE exposant que si no ho feia, s'entendria que retirava la seva oferta, tal com havia succeït amb B&M. Si això passava, el concurs s'hauria de declarar desert ja que no existia «cap altra oferta que fos admissible d'acord amb els criteris del plec» de condicions. Ni tant sols l'empresa que havia quedat en tercera posició pel que fa a la puntuació, High Remark SL.



Esmenes decisives

La UTE va enviar les esmenes necessàries i a més, va retirar el recurs d'alçada que havia interposat setmanes enrera quan s'havia sabut que havia quedat en segona posició per no acreditar adequadament els doctors. L'àrea de Promoció Econòmica va certificar que en la documentació hi havia un altre treball sobre un pla estratègic per almenys 50.000 euros.

Per tot això, la mesa de contractació ha acabat proposant l'adjudicació de la redacció del Pla Estratègic de turisme a la UTE «Estratègia Turística de Girona i el seu territori», formada per la Universitat de Girona, l'empresa Advanced Leisure Sefvices SL i Joan Manuel Ribera de Frias. El preu de sortida del concurs públic era de 64.800 euros i s'ha adjudicat per 63.525 euros. Tenen sis mesos, des que s'oficialitzi la contractació per redactar un document que ha de servir per definir i activar l'estratègia turística de la ciutat de Girona i el seu entorn per als propers sis anys en un pla batejat com «Estratègia turística de Girona i el seu territori. Pla d'accions per un turisme sostenible i de qualitat».