Un programa d'ocupació troba feina a dinou joves de Salt

Quaranta joves han finalitzat amb èxit els cursos d'auxiliar de cuina i d'auxiliar de pisos en allotjament, a l'Escola d'Hostaleria de Girona d'auxiliar de so, a l'Escola Etecam de Salt, dins el programa «Joves per l'Ocupació» executat per l'Ajuntament de Salt. Els cursos s'han portat a terme entre el febrer i l'agost. De tots aquests, dinou joves han aconseguit un contracte de feina a empreses de la comarca del Gironès. A més, 22 alumnes han realitzat pràctiques no laborals amb la col·laboració de 19 empreses de Girona i Salt.

Aquest any es va contractar una tècnica de promoció d'empreses per incentivar empresaris i persones autònomes a la contractació de joves del programa. Com a resultat, fins ara s'han formalitzat aquests dinou contractes amb empreses de la comarca.

Després de la formació professionalitzadora, l'acompanyament continu i la possibilitat de fer pràctiques, set joves han trobat la seva primera feina i vuit joves tenen contractes dins del marc del Programa JPO, és a dir, amb contractes de sis mesos o més amb incentius per a les empreses col·laboradores, combatent així els contractes de curta durada.

Joves per l'ocupació és un programa adreçat a joves de 16 a 25 anys, el qual inclou formació professionalitzadora en un àmbit, pràctiques formatives en un entorn laboral, formació per a l'obtenció del títol de graduat en ESO i l'acompanyament per part de les tutores del programa en el procés de recerca de feina. Aquest programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d'Ocupació Juvenil.