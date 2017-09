S'apropia de la pensió per incapacitat de l'excunyat i el deixa amb 20 cèntims

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Girona que va apropiar-se de la prestació per incapacitat del seu excunyat. Li va arribar a robar 3.722 euros en només quatre mesos i, per fer-ho, va canviar el número de compte corrent on se li domiciliava la prestació social. El va deixar en una situació precària ja que depenia d'aquesta ajuda i, després de l'estafa, la víctima només es va trobar amb 20 cèntims d'euro en el compte.

Els Mossos van detenir l'home, de 38 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i usurpació de l'estat civil. Cal dir, però, que l'home ja és conegut per la policia doncs ja té antecedents per estafa, curiosament per haver robat a la mateixa víctima, que té 42 anys i pateix esclerosi múltiple, durant el mes de gener. En aquest cas li va sostreure 7.700 euros. El detingut va passar el dia 6 de setembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La detenció d'ara per part dels Mossos de la comissaria de Girona es remunta al mes d'agost, quan la víctima va anar a denunciar que des del mes de maig havia deixat de percebre la pensió de la Seguretat Social, d'on cobrava 930,49 euros al mes, així com la paga de vacances d'estiu, prestació que tenia assignada per tenir una incapacitat del 80%. En total, en aquests quatre mesos havia deixat de percebre 3.722 euros.



Pagament en un altre compte

La víctima va explicar als agents que quan va preguntar a la Seguretat Social per la falta dels pagaments li van comentar que alguna persona havia canviat el número de compte corrent i l'entitat bancària on habitualment tenia assignada la pensió.

El ciutadà també els va comentar que el gener li havien robat el seu Document Nacional d'Identitat (DNI) i li havien fet reintegraments d'efectiu per valor de 7.700 euros. Per aquells fets els Mossos van detenir, el 28 de febrer, un familiar seu per obrir un compte corrent on va ingressar 6.550 euros amb diversos reintegraments que havia fet des del compte corrent de la víctima. Per tot això, tornava a sospitar que el mateix familiar podia ser l'autor de l'estafa.

La unitat d'investigació de Girona, que es va fer càrrec de les investigacions, va concloure que el mateix familiar havia obert una llibreta en una nova entitat bancària de Girona després d'apropiar-se del DNI de la víctima.

El mateix dia que va obrir el compte corrent va canviar les dades de domiciliació bancària de la Seguretat Social per cobrar la prestació que tenia assignada el seu familiar per incapacitat del 80%. Per tant, les prestacions a cobrar passarien a ingressar-se mensualment al compte del detingut. Des d'aquell moment l'estafador va deixar a la víctima en una situació econòmica precària, donat que depenia totalment de la pensió i el compte corrent quedava amb un romanent tan sols de 20 cèntims d'euro.

La investigació va concloure que l'estafador era l'excunyat de la víctima i van detenir-lo de nou aquest dimarts. L'home va passar a disposició judicial l'endemà i el jutge de guàrdia el va deixar en llibertat amb càrrecs.