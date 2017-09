Una setantena de propostes d'activitat als espais joves

Les inscripcions a les activitats que s'han programat a l'Estació Espai Jove, als Químics Espai Jove i al Güell Espai Jove entre els mesos d'octubre i desembre s'obren aquest dimarts. Són setanta propostes entre cursos, tallers, xerrades informatives, jornades, cinema, debats, divendres lúdics, concerts i mostres artístiques.

L'Estació Espai Jove se centra bàsicament a donar eines per afrontar amb garanties aquells moments en què han de prendre decisions transcendents per al seu futur. Els Químics Espai Jove organitzarà una extensa oferta formativa de cursos i tallers. Per la seva banda, El Güell Espai Jove ha dissenyat diferents accions per fomentar la formació i l'ocupació dels joves de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís.

La regidora de Joventut, Elisabeth Riera, destaca que «l'oferta d'activitats cada cop és més diversa» i recorda que amb «El Güell Espai Jove anem fent realitat la idea d'una xarxa d'espais joves, el tercer després de L'Estació i Els Químics».