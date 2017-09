XI Marxa de Torxes organitzada per Òmnium

Girona va acollir una nova edició de la marxa de torxes. Organitzada per Òmnium, la marxa va sortir de les escales de la Catedral de Girona a dos quarts de deu de la nit. Va ser allà on es va llegir un manifest que va donar el tret de sortida a l´acte previ a la diada. A peu de les escales el cantautor Joan Isaac va fer un concert per acompanyar la crida. Els marxants van recórrer el Barri Vell de Girona amb torxes, i un cop acabada la concentració es va poder gaudir de l´actuació dels Diables de l´Onyar i la colla Fal·lera Gironina.