Madrenas referma l'aposta per l'1-O

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha refermat la seva aposta clara pel referèndum al ple municipal d'aquest setembre. Aprofitant el moment en què ha donat compte del decret que va signar en suport a l'1-O, Madrenas ha recordat que Girona és un Ajuntament "que sempre s'ha posicionat a favor del dret a decidir" i que la seva "obligació" com a alcaldessa és garantir que els veïns "puguin decidir en llibertat què volen ser o no".

Madrenas ha reiterat que assumeix "tota la responsabilitat" de la convocatòria, però també ha volgut agrair el suport al procés per part dels regidors del seu grup, ERC i la CUP. Per això, Madrenas ha dit que, encara que el decret només l'hagi signat ella, sap que el document porta la firma simbòlica "de la majoria" del ple.

El decret municipal de suport a l'1-O ha passat aquest dimarts pel ple de Girona. L'alcaldessa el va signar dijous passat, poques hores després que el Govern en ple convoqués el referèndum.

"Som un Ajuntament que sempre defensarem la democràcia i on majoritàriament sempre ens hem posicionat de forma clara a favor del dret a decidir", ha subratllat l'alcaldessa. Madrenas ha recordat que aquest 1-O han de "prevaldre els drets fonamentals" i, referint-se a l'esperit d'aquesta Diada, l'alcaldessa ha assegurat que la seva "obligació" és la d'ajudar els gironins perquè "puguin decidir en llibertat què o no volen ser".



"L'hem signat junts"

L'alcaldessa també ha aprofitat la seva intervenció per recordar que el decret de suport a l'1-O recull la voluntat de la majoria del ple municipal. Per això, Marta Madrenas ha dit que, "sense voler-los traslladar responsabilitats", sap que el decret també porta la firma simbòlica dels regidors del seu grup, dels d'ERC i dels de la CUP. "L'hem signat junts", ha precisat l'alcaldessa de Girona.

Per a l'alcaldessa, subscriure el decret de convocatòria del referèndum era un pas "important" a l'hora de deixar clar que l'Ajuntament s'alinea amb el Govern i el Parlament. "Jo assumeixo tota la responsabilitat formal d'aquest acte, perquè el contracte que he subscrit amb la ciutadania m'obliga a fer tot el possible perquè l'1-O hi hagi urnes", ha dit. I hi ha afegit: "De fet, hi seran".



Ricard Calvo deixa l'acta

El ple d'aquest setembre també ha formalitzat la renúncia de Ricard Calvo com a regidor d'ERC. En una breu intervenció, i abans de deixar lliure la seva cadira, Calvo ha recordat que ha decidit apartar-se de la política i dels càrrecs que tenia fins ara (perquè a l'agost també va dimitir com a director general de la DGAIA).

"Espero però que ens retrobem al carrer, des d'on treballaré a partir d'ara perquè Girona i Catalunya siguin millor ciutat i millor país", ha dit. El número 8 de la llista d'ERC a les darreres municipals, Miquel Poch, serà qui assumirà l'acta de regidor que fins ara tenia Calvo.