Ustec-Stes critica la selecció de docents a dit a comarques gironines

El sindicat Ustec-Stes ha criticat que Ensenyament ha nomenat 912 professors gironins de primària i secundària a les portes del curs escolar o, fins i tot, quan les classes ja han començat. Per al sindicat, això suposa un incompliment "flagrant" del pacte a què es va arribar amb el Departament ja que, segons l'acord, Ensenyament s'havia compromès a tenir tancats el nomenaments el dia 1 de setembre. Segons Ustec-Stes, aquest retard –que afecta un 10% de la plantilla- obeeix a dos motius: permet que el Departament s'estalviï diners i dona més temps a les direccions dels centres perquè facin les entrevistes personals "amb què poden seleccionar arbitràriament el professorat". El sindicat demana suprimir aquesta opció, ja que assegura que "la selecció a dit" dels docents és "una privatització encoberta" –ja que s'actua igual que els centres privats o concertats- i, a més, incrementa "la precarietat" del col·lectiu.

Cara i creu de la situació que viu el professorat a les comarques gironines. Coincidint amb la tornada a les aules, el sindicat Ustec-Stes ha valorat amb bons ulls l'increment de 517 docents que han viscut les comarques gironines, perquè suposa "trencar les xifres i la dinàmica de retallades i empitjorament de les xifres dels darrers anys".

Ara bé, el sindicat ja alerta que "una flor no fa estiu" i recorda al Departament d'Ensenyament que, per tornar als nivells del 2009 (és a dir, abans de la crisi) encara farien falta 364 professors més arreu de la demarcació. Una xifra, però, que no s'havia d'assolir aquest setembre, sinó que com recull l'acord, s'ha de materialitzar al llarg de dos anys. "Per això, aquest curs mantindrem la pressió perquè així sigui", indica Ustec-Stes.

Tot i que en aquest apartat Ensenyament hagi complert, i el número de docents s'hagi incrementat d'un curs a l'altre, Ustec-Stes denuncia que fins a un 10% dels nomenaments s'han fet tard. O bé a les portes del curs, o bé ja amb les classes començades. "Això suposa un greu incompliment del pacte, perquè segons l'acord de gener, el Departament es comprometia a tenir tots els docents nomenats a 1 de setembre", ha criticat el portaveu del sindicat, Xavier Diez.

Segons dades del sindicat, 460 professors de primària i 202 de secundària van començar a treballar el 8 de setembre. I n'hi ha 130 més de primària i 120 de secundària que ho faran a partir de demà. "Bona part d'aquestes places són vacants amb dedicació inferior a una jornada sencera", precisa Diez.

Per al sindicat, aquest retard obeeix a dos motius. Per una banda, assegura Ustec-Stes, permet que el Departament s'estalviï diners. I per l'altra, dona més temps a les direccions dels centres perquè facin les entrevistes personals "amb què poden seleccionar arbitràriament el professorat".



Privatització encoberta i més precarietat

El sindicat s'oposa de totes totes al fet que les direccions puguin decidir part de la plantilla de professorat. Ustec-Stes reclama al Departament que suprimeixi aquesta mesura i, directament, assegura que dona lloc a "arbitrarietats, a discriminacions" i que suposa "una privatització encoberta" (perquè allò que es fa és "copiar" les fórmules de selecció de personal dels centres concertats o privats).

A més, segons Xavier Diez, la potestat que tenen les direccions per escollir docents, lligat al fet que el percentatge personal interí i substitut "se situa al voltant del 35%", fa incrementar "la precarietat" d'aquest col·lectiu.

"Es manté la possibilitat de contractar persones a un terç de jornada i hi ha injustícies flagrants i de discriminació de gènere", subratlla Ustec-Stes. "A les docents que han tingut un fill a l'agost o a principis de setembre se les envia a l'atur, tot i que se'ls pugui reservar la destinació; i moltes de les que es reincorporaran no podran gaudir de compactacions en els permisos de maternitat", critica Diez.



Més formació

Per últim, el sindicat reclama que sigui Ensenyament qui impulsi la formació del professorat, i que no obligui els docents a pagar-se els cursos de la seva butxaca. "És increïble que se'ns obligui a fer formació permanent, però que no l'assumeixi el Departament", ha criticat un altre dels portaveus, Raúl Cansado. Ustec-Stes, en aquest punt, també veu "intolerable" que hi hagi substituts que, per cobrar els mesos d'estiu, haguessin d'acreditar haver fet cursets de formació, que ofereixen "empreses privades".