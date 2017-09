El jutge investiga dos exregidors del PSC en el cas d'Aigües de Girona

El jutge que investiga les possibles irregularitats a l'empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià ha imputat cinc persones més. Entre aquestes hi ha dos exregidors del PSC: Manuel Serra Pardas (1987 i el 1995) i Tomàs Sobrequés (1981 i 2003). Els altres tres imputats són l'advocat Lluís Sibils Ensesa i els empresaris Joan de Llobet Vila i Àngel Dutras Congost. A més, el jutge Manuel Marcello Ruiz, del jutjat d'instrucció número 2 de Girona, també cita a declarar en qualitat d'investigades les empreses Agissa (Aigües de Girona, Salt i Sarrià) i Prodaisa (Proveiments d'Aigua). En aquestes dos casos, s'ordena que vagi al jutjat un «representant legal» o la «persona que es designi perquè les representi».

Aquests cinc noms i dues empreses se sumen als altres dos ja investigats: el fins fa poc conseller delegat de la companyia d'aigües, Narcís Piferrer, i Xavier Ballell, que era el director tècnic de l'empresa quan s'haurien produït les irregularitats i que és qui ha pres el relleu de piferrer al capdavant de la companyia.

Sobrequés, Serra i de Llobet ja apareixien en un llarg llistat d'un informe de l'Agència Tributària sobre el servei d'abastament d'aigua potable com a persones vinculades a les «presumptes irregularitats tipificades en el codi penal», tal com va informar Diari de Girona en l'edició del 20 de juliol d'aquest any.



Afectar interessos públics

El jutge considera que per «garantir el seu dret de defensa» es fa necessari ampliar la imputació a aquestes persones i empreses ja que en el citat informe de l'Agència Tributària «s'adverteixen determinades actuacions i operacions que podrien afectar els interessos públics». El magistrat indica que «s'ha de significar que, en aquestes, hi han tingut, sens dubte, intervenció les persones jurídiques i físiques que apareixien explicitades a l'ofici policial», i afegeix: «Això no deixa de ser rellevant pel fet que, pel que fa a persones físiques, disposen o han disposat d'un marge de maniobra total per derivar a una o altra societat de les quals formen part o bé a terceres els fluxos dineraris que integraven el patrimoni».

A Tomàs Sobrequés s'ha de citar a declarar com a investigat perquè va ser conseller de Girona SA i també conseller d'Aigües de Blanes. Per al jutge és un «càrrec orgànic que l'ha facultat per disposar i/o autoritzar moviments de diners». Sobre Joan de Llobet i a Àngel Dutràs s'indica que ostenten els «mateixos càrrecs de responsabilitat» i que «han pogut, tingut o tenen la facultat de decisió sobre qüestions que afecten directament els fets que són objecte d'investigació». Joan de Llobet és l'únic particular que té un percentatge (el 0,75%) de la part privada (Girona SA) de la companyia d'aigües. La resta són empreses.

Pel que fa a Lluís Sibils, s'explica que ja havia declarat com a testimoni, creu que la «doble facultat», en ocupar els càrrecs de secretari i de conseller delegat de Girona SA, li possibilitava un «marge de maniobra» per fer i desfer. Tot i això, ha presentat recurs de reforma aportant documentació del registre mercantil per explicitar que no és conseller delegat sinó secretari i, com a tal, no té dret a vot. "Mai, en el transcurs de 30 anys a l'empresa, he disposat de signatura per intervenir en les gestions de gir i tràfic de l'empresa, circumstància que impossibilitat la comissió de la menor irregularitat", ha argumentat a l´Agència Catalana de Notícies



Autorització a la Guàrdia Civil

Sobre Manel Serra, Ràdio Girona apunta que va ser conseller de la companyia i va presidir el consell d'administració de Girona SA. Pel jutge, Serra va poder tenir un «paper significatiu en la gestació i desenvolupament dels contractes entre les mercantils que són objecte d'investigació». Segons la mateixa emissora, el jutge els havia citat a tots a declarar el 26 de setembre però dues de les parts han demanat que se suspengui i el més probable és que s'acabi ajornant. El jutge autoritza la Guàrdia Civil a a consultar al fitxer de persones físiques i juridiques de tots els investigats.