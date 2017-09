L'alcaldessa de Girona estarà 'encantada' de declarar

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que estarà "encantada" d'anar a declarar el dia i hora que fixi la fiscalia per defensar "l'opció del Sí" i la seva "determinació" amb la ciutadania, el referèndum "i la democràcia". L'alcaldessa ja ha avançat que concep la declaració com una oportunitat per explicar-se "davant la gent que no comprèn i no entén què és el procés".

"M'encanta debatre i explicar-me, i això és el que faré", ha assegurat. Ara bé, Marta Madrenas també creu que investigar els electes és "inaudit i gravíssim". "No hi ha cap precedent a l'Europa democràtica en què un Estat pressioni i indueixi de port els alcaldes del territori", indica. L'alcaldessa també creu que l'odre de la fiscalia, que novament actua "de braç de l'aparell de l'estat espanyol", demostra com "els nervis els traeixen i comencen a tenir por del judici que la història els farà més endavant per coartar el dret a la democràcia".

L'alcaldessa de Girona serà una de les primeres que rebi la citació per anar a declarar a fiscalia. I és que, com recull l'ordre que ordena investigar els 712 alcaldes que han donat suport al referèndum, els consistoris amb més volum de població seran aquells a qui es doni "prioritat" a l'hora d'incoar les diligències.

Marta Madrenas, que aquesta tarda ha assistit a l'executiva de l'AMI, ja ha avançat que declararà el dia i hora que marqui la citació. No s'hi negarà i, de fet, assegura que hi anirà "encantada", perquè ho concep com una oportunitat per explicar allò que recolza: la seva aposta ferma pel procés i el referèndum.

"Durant tot aquest temps, quan la gent no comprèn o no entén l'opció del Sí, que és la que defenso, m'encanta "debatre i explicar-me", ha dit Madrenas. I davant la fiscalia, l'alcaldessa de Girona ja ha avançat que tornarà a reiterar que el seu contracte és amb la ciutadania "i amb els valors de la democràcia", i que continua "igual de determinada" amb el procés "que ahir, abans-d'ahir, fa un mes o molts anys".



"Els nervis els traeixen"

Ara bé, l'alcaldessa tampoc ha amagat que l'ordre del fiscal general de l'Estat és "inaudita" i que "en tota l'Europa democràtica no hi ha precedents d'un fet com aquest". "És a dir, que en comptes de facilitar l'expressió democràtica, un Estat es dediqui a pressionar i a induir de por els alcaldes del territori", ha precisat. I hi ha afegit: "Si no es tractés d'un afer tan contrari als drets fonamentals de les persones, faria gràcia del ridícul que és".

Per Madrenas, aquest nou capítol de l'estratègia de la por només demostra una cosa. "Els nervis els traeixen i ja comencen a tenir por del judici que la història els farà més endavant per haver coartat el dret a la democràcia", ha dit.

L'alcaldessa ja vaticina que la investigació als 712 electes "no s'acceptarà per part de les instàncies europees" i també avança que els alcaldes no s'arronsaran. "La mateixa fiscalia, un altre braç de l'aparell de l'Estat, intenta coaccionar aquells qui hem estat escollits democràticament; però nosaltres continuem igual d'il·lusionats i determinats amb què el procés continuï endavant", ha afegit.

"Els alcaldes estem a disposició del Parlament i del Govern, i complirem el nostre compromís i el contracte que tenim amb la ciutadania, que és el de posar urnes per permetre que la gent s'expressi democràticament", ha conclòs, en referència al referèndum.