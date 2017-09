L'aparcament soterrat del parc Central i el dels jutjats demanen apujar tarifes

Les empreses que gestionen dos aparcaments soterrats en concessió de Girona han demanat a l'Ajuntament poder apujar les tarifes de les places de rotació i dels abonaments. Una de les societats és Saba Aparcamientos SA que s'encarrega de l'aparcament soterrani dels jutjats (entre els carrers Berenguer i Carnicer i la plaça Vicens Vives). L'altra és l'empresa Balsol 2001 SA a sota del parc Central (amb entrada també des del carrer Santa Eugènia). L'explotació dels dos aparcaments es va concedir en un ple del mes d'abril de l'any 1998.

L'equip de govern encara no ha decidit si accepta la petició dels dos estacionaments. La regidora de Règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, va explicar ahir que les peticions de les dues empreses no incorporen cap informació ni documentació que justifiquin la necessitat d'una revisió de preus. Per això, va indicar que han demanat que, abans de deu dies, presentin documentació econòmica, financera i comptable que exposin el motiu de la demanda.

Per la CUP, Lluc Salellas va exposar que si s'apugen els preus serà per una «decisió política» i va indicar que no cal fer cap increment de tarifes però el servei ja és «prou car i és deficient». Mentrestant, Pere Albertí, del grup municipal ERC-MES va queixar-se pel fet les empreses que es presenten a licitacions per obtenir concessions acaben demanant revisions quan en en el plec de condicions dels concurs ja queden clars els «pros» i els «contres».

La regidora d'Hisenda va replicar que les licitacions i els plecs de clàusules d'aquests dos estacionament són de fa molts anys i que si fan la petició, ho han de revisar «per si hi tenen dret» tot i que Planas va assegurar que la voluntat de l'equip de govern «és no incrementar els preus».

No és el primer cops diferents aparcaments demanen millores en els seus contractes. De fet, el que hi ha al susbòl del carrer Emili Grahit i el que hi ha a sota de la plaça Miquel de Palol van fer fallida i, en part van acusar el consistori d'haver pres mesures que els havien perjudicat, com les àrees verdes d'aparcament.