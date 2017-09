Nou punt d'informació amb una pantalla tàctil a l'Espai Gironès

L'Espai Gironès de Salt ha posat en funcionament un nou punt d'informació per millorar l'atenció als visitants del centre comercial que vulguin saber on està situat un establiment, els horaris d'obertura o que vulguin participar en alguna de els promocions o actes que organitza el centre. El nou punt incorpora una pantalla tàctil per fer les consultes. L'estand ha estat construït a mida i està adaptat per a les persones discapacitades.