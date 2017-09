Polèmica amb el festival i el museu del circ

La CUP va portar al ple una moció on demanava que es congelés un any la decisió d'impulsar el festival internacional de circ a Girona. La formació volia que les prioritats estratègiques diguin si és conmvenient. A més, consideren que no s'hauria d'ubicar a la Devesa, almenys, fins que no estigui aprovat el Pla Especial del parc ies regulin els usos. Lluc Salellas va recordar que l'Ajuntament hi preveu destinar 60.000 euros i va preguntar si a més, hi haurà un museu del circ. Només va tenir el suport d'ERC. EL PP veu bé el festival perquè pot ser un nou dinamitzador econòmic. L'equip de govern (CiU i PSC) van votar en contra de la proposta de la CUP. Carles Ribas (CiU) sí que va deixar clar que l'Ajuntament «no es gastarà ni un euro» per un museu del circ.