Veray, disposada a denunciar Madrenas

El procés sobiranista va viure ahir diferents moments de debat i de tensió al llarg del ple municipal. Només de començar el ple, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va refermar la seva aposta clara pel referèndum. L'alcaldessa va recordar que Girona és un ajuntament «que sempre s'ha posicionat a favor del dret a decidir» i que la seva «obligació» com a alcaldessa era garantir que els veïns «puguin decidir en llibertat què volen ser o no». Madrenas va reiterar que assumia «tota la responsabilitat» de la convocatòria, però també ha volgut agrair el suport al procés per part dels regidors del seu grup, ERC i la CUP. Posteriorment, en el la part de control, la portaveu del PP, Concepció Veray, va assegurar que denunciarà l'alcaldessa si cedeix les dades del cens per al referèndum. També va reclamat que l'Ajuntament no utilitzi les xarxes socials per «per propaganda» del referèndum. Madrenas es va mostrar molt crítica amb l'«amenaça» de Veray i va parlar de la revolució «dels somriures». També va assenyalar que la «llibertat» és que la gent pugui votar «sí, no, o anar a la platja».

Per la seva part, la CUP va donar «ple suport» a Madrenas i li va demanar que no se sotmeti a les «amenaces». Mentrestant, Ciutadans, al matí, va registrar a una petició per a que no es destinin recursos de tots els veïns a fer publicitat de l'1-O.

També va haver-hi debat per la firma d'un conveni de l'Ajuntament amb l'Agència Tributària de Catalunya per a la gestió i recaptació dels impostos va provocar les queixes del PP. Veray va criticar que l'acord arribi pocs dies després de la presentació «a bombo i plateret» de la nova hisenda catalana i de la crida «a la desobediència». ERC i la CUP van donar suport a col·laborar amb una «estructura d'Estat».