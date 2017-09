Comença el desmuntatge del «finger» del parc Central

Ja s'havien fet els treballs previs a l'interior, però ahir va quedar ben visible el desmuntatge del polèmic finger del parc Central de Girona, el túnel que unia la Renfe amb les estacions del TAV i d'autobús. Diferents màquines i operaris van començar a treure estructures del passadís que en el seu moment va ser un dels grans cavalls de batalla entre Adif i l'Ajuntament perquè ambdues institucions reclamaven que fos l'altre qui en pagués la demolició.

L'Ajuntament havia demanat que es tragués perquè els veïns de Sant Narcís consideren que actua com a mur al mig del parc i li resta permeabilitat per anar d'un costat a l'altre de parc. Finalment, l'Ajuntament va acceptar fer-se càrrec del cost. Es preveu que l'operació de desmuntatge duri aproximadament un mes. A continuació s'haurà d'instla·lar una coberta de grans dimensions que servirà com a substitut daquest túnel i que serà útil quan faci molt de sol o quan plogui. Aquesta marquesina tindrà un cost de gairebé 400.000 euros, segons el projecte aprovat el desembre de l'any passat. Aquests treballs haurien d'estar acabats, aproximadament al febrer.

Hauria de ser l'última gran obra a enllestir al parc, ja que la resta, la reurbanització de la llosa als dos costats de l'estació del TAV hauria de finalitzar al desembre, segons el compromís d'Adif, ratificat fa només uns dies en una nova reunió amb el regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas.