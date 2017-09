Les Fires tindran una competició entre tots els barris dividits en 4 grups

L´Ajuntament de Girona i diverses entitats de la ciutat impulsen un nou projecte per implicar la ciutadania en les Fires de Sant Narcís. Es dirà "La festa major dels quatre rius"i vol fomentar la participació dels gironins i gironines en la festa major de la ciutat a través de la competició festiva dels veïns i les veïnes de tots els barris dividits en quatre grups: Ter, Onyar, Güell i Galligants

La regidora de Dinamització del Territori i Salut de l´Ajuntament de Girona, Eva Palau, i els representants d´entitats de la ciutat Ferran Pèlach i Josep Maria Janer, que formen part de la comissió organitzadora del projecte, han presentat aquesta tarda el nou projecte de la ciutat per fomentar la participació ciutadana en les Fires de Sant Narcís. Es tracta de la proposta "La festa major dels quatre rius", impulsada de forma conjunta pel consistori i per diverses entitats de Girona –com Fal·lera Gironina, Els Diables de l´Onyar, Mou-te en Bici, l´ADAC, Òmnium, algunes associacions de veïns i agrupacions escoltes-, que neix amb l´objectiu d´implicar els gironins i les gironines en la festa major de la ciutat a través d´una sèrie d´activitats plantejades com a competició festiva entre quatre grups: Ter, Onyar, Güell i Galligants.

La distribució de la ciutat s´ha fet a partir dels quatre rius per tal que els veïns i veïnes de cada barri s´identifiquin amb un d´aquests rius. Així, es proposa que el grup del Ter inclogui els barris de Taialà, Germans Sàbat, Pont Major, Campdorà, Fontajau, Sant Ponç, Domeny i la Devesa; el grup del Güell inclogui Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i l´Eixample; el grup de l´Onyar inclogui Palau, Pla de Palau, Montilivi, la Creueta, Mas Ramada, Font de la Pólvora, Vila-roja i Carme-Vista Alegre, i el grup de Galligants inclogui Montjuïc, Sant Daniel, Barri Vell, Torre Gironella, Pedret, Pujada de la Torrassa, les Pedreres i Mercadal. Tot i aquesta proposta de distribució, cada persona podrà formar part del riu en el qual més s´identifiqui encara que visqui en un altre barri de la ciutat.

"És un projecte ambiciós, a llarg termini, i aquest any és només el primer esglaó. Esperem que acabi esdevenint un nou model, o un model alternatiu, de festa major de la ciutat. El que volem és encetar una nova etapa de participació dels gironins i les gironines en la festa major de la ciutat, que se la facin seva, que surtin al carrer i la visquin amb intensitat i que es propiciï també la coneixença entre veïns i barris gironins. Els veïns de la ciutat han de ser els protagonistes de la festa major de la ciutat", ha destacat la regidora Eva Palau, que ha afegit que des de l´Ajuntament "no es vol liderar el projecte, sinó acompanyar-lo".

Per a aquesta primera edició de la iniciativa s´han organitzat tres grans actes destacats: un acte inicial de lliurament dels mocadors identificatius de cada grup i que es farà el cap de setmana abans de començar les Fires; la gimcana "Quatre rius", que es farà durant les Fires, i un acte final que constarà d´una estirada de corda i el lliurament dels premis. Cada activitat constarà d´una puntuació i, a partir d´aquí, s´establirà la classificació final i l´ordre dels premiats.

Des de la comissió organitzadora, s´ha elaborat un disseny per a cada riu per tal de fer-ne difusió a través de mocadors, domassos i altres elements.