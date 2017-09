Girona traslladarà un terç de les caravanes dels firaires al Pla de Baix de Domeny

L'Ajuntament de Girona habilitarà el solar que actualment destina a les caravanes per tal que s'hi ubiqui el campament dels firaires de les atraccions de Fires de Sant Narcís. En aquest espai, que uns té 5.200 metres quadrats, es calcula que s'hi podrà ubicar un terç de les caravanes dels firaires. Inicialment, l'Ajuntament havia expressat la voluntat que tots els vehicles pesants dels firaires anessin fora del parc de la Devesa aprofitant una altra parcel·la de la zona del Pla de Baix de Domeny però el consistori ha hagut de renunicar-hi per l'alt cost que soposaria l'operació.

L'equip de govern havia anunciat fa uns mesos que treballava amb la inteció que les caravanes dels firaires no estiguessin a l'interior del parc de la Devesa durant les Fires i que buscaria un espai per situar-les per ganratir la protecció del parc i per la seguretat dels marteixos firaires.

També des de fa mesos, s'havia anunciat que la zona escollida eren dues parcel·les del Pla de Baix Domeny, una zona àmplia plena de solars buits. El consistori, propietaris d'una parcel·la de 5.200 metres quadrats havia pactat amb la Sareb ocupar-li una parcel·la al costat que era tres cops més gran. Amb aquests mérs de 20.000 metres quadrats es calculava que es podria encabir-hi tots els firaires. quedava només deixar el terreny en consicions i aquí és on l'equip de govern ha topat amb la el cost economic de l'actuació.

Els tècnics municipals han estimat que adeuar el solar de la Sareb, que té pendents als laterals, costaria entre 50.000 i 60.000 euros. Caldria moure terrenys, aplanar-les i posar-hi punts de llum i d'aigua, a més d'una xarxa de sanejament, segons ha explicat el regidor de la Devesa i de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre. El govern local ha acabat desestimant aquesta parcel·la perquè no considera adient destinar aquest alt import econòmic per una ocupació temporal de màxim tres setmanes. També es va mirar si es podia ocupar els vials propers per eixamplar l'espai del terreny municipal, però sha topat amb una xifra similar.

Per aquest motiu, l'equip de govern ha acabat renunciant a fer que tots els firaires tinguin el seu campament fora de la Devesa. i es limitarà a acabar d'habilitar el solar ja mig preparat. Sastre ha explicat que aquest any, l'operatiu al solar municipal -que ja actua com a punt per a les caravanes que fan parada a la ciutat enmig d'un viatge- servirà com a «pla pilot» per veure com es desenvolupa aquesta iniciativa de treure caravanes.

El regidor ha volgut recordar que, de tota manera, el pla de Baix Domeny, tard o d'hora s'urbanitzarà i hi haurà habitatges i que, per tant, aquest polígon no serà el destí final de futur del campament dels firaires. En aquest sentit, ha assegurat que el goverm nanté el compromís polític que el campament sencer haurà d'abandonar la Devesa en un futur i que seguiran treballant per trobar un emplaçament alternatiu «durador» per a totes les caravanes sempre hi quan es pugui assumnir amb una despesa raonable.