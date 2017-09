Els investigats pel cas d´Aigües de Girona diuen que «no hi ha res mal fet»

Els investigats per les presumptes irregularitats a la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa) afirmen que en la seva gestió «no hi ha res mal fet». En un comunicat conjunt, asseguren que estan «tranquils i confiats» i que «defensem i seguirem defensant la gestió del servei municipal d'aigua a Girona, Salt i Sarrià». El text el signen l'exconseller delegat de l'empresa, Narcís Piferrer; el director tècnic del moment i actual màxim directiu Xavier Ballell; els exregidors socialistes Tomàs Sobrequés i Manel Serra; l'advocat Lluís Sibils; i l'empresari Joan de Llobet.

«Els fets i la feina feta avalen la nostra gestió. Girona, Salt i Sarrià de Ter disposen d'un servei d'aigua de gran qualitat i una tarifa pública molt ajustada, tal com demostren els estudis realitzats per organismes independents que situen el nostre servei al capdavant dels rànquings en quant a qualitat de servei. Igualment, els ciutadans de Girona, Salt i Sarrià disposen d'un servei d'aigua al preu més baix de les quatre capitals catalanes i d'altres municipis de Catalunya i de l'Estat», exposen en un paràgraf íntegre.

Una desena d'alcaldes

El document, que és la resposta a la citació del jutge a declarar com a investigats s'inicia recordant que el servei ha estat gestionat ininterrompudament per la companyia Agissa des del 1992 i que «ha estat presidida per més d'una desena d'alcaldes dels ajuntaments de les tres ciutats i de diferents opcions polítiques» i recorda que la societat està participada pels tres ajuntaments que tenen un 20% i per la companyia Girona SA en un 80%. En aquest sentit, apunten que Girona SA (apunten que està formada per tres «companyies de la màxima solvència, seriositat, expertesa i solvència: Aqualia, Agbar i Caixabank») va ser escollida aquell 1992 pels tres ajuntaments com a soci i que el 2013 «li van renovar la confiança i prorrogar el contracte fins a l'any 2020».

El cas del 3%

Recorden també que «l'any 2012, essent alcalde l'actual president de la Generalitat», en vista a la renovació del contracte del servei es va encarregar un estudi a la consultora privada Efial perquè informés «sobre determinats aspectes de la gestió d'Agissa». Exposen que el document de la consultoria va «suscitar cert debat» i que «un grup de l'oposició - en referència a la CUP- al·legant manca d'informació i transparència per part del govern municipal va presentar el 2015 una denúncia davant la Fiscalia de Girona.

En paral·lel i «sense cap relació amb el cas de Girona, sempre segons els investigats, en un jutjat del Vendrell s'estava instruint una causa «amb molta repercussió mediàtica i política» sobre el suposat finançament il·legal d'un partit polític, conegut com el del 3%».

De resultes d'aquestes actuacions es va investigar la consultora privada Efial, que és la que havia fet, per un contracte amb l'Ajuntament gironí, els informes sobre la gestió d'Agissa.

Polèmiques polítiques

Segons el comunicat «d'aquestes diligències en referència a Efial, en resulta un informe elaborat sense el coneixement de les societats i les persones afectades. El document, sobre el qual expressem la nostra total i absoluta disconformitat, utilitza certes dades clarament errònies i/o tergiversades. Considerem que està dirigit a provocar titulars periodístics i a suscitar polèmiques en l'àmbit polític».

El text insisteix en que la societat mixta «ha estat sota la tutela dels serveis jurídics, econòmics i tècnics dels tres ajuntaments, sotmesa anualment a auditories externes i fiscalitzada per la hisenda pública durant 25 anys. Esdevé inverossímil que s'hi hagi pogut cometre cap irregularitat i/o il·legalitat». Expliquen que properament posaran a mans de la justícia «els informes tècnics elaborats per entitats independents que estem segurs que avalaran la correcció de la gestió».

Complir la legislació

El document també argumenta les despeses que s'esmenten en informes policials al·legant que «s'emmarquen en el camp del patrocini cultural, les relacions institucionals, el seguiment de la cultura i les tradicions empresarials i laborals que han estat pràctica habitual a la majoria d'empreses del nostre país». I s'afegeix: «Òbviament sempre s'han realitzat amb total compliment de la legislació vigent i de les obligacions tributàries».

Finalment, els investigats lamenten «la situació creada, de la qual som totalment aliens, que crea confusió entre els ciutadans i posa en qüestió la nostra honorabilitat i honestedat» i insisteixen en què «la situació creada ens ha sorprès a tots, tant pel que pot significar de desprestigi de les nostres ciutats i dels seus representants, així com a nivell personal perquè qüestiona la nostra honestedat i honorabilitat».