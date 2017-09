Reparen la pista de bàsquet del carrer Joan Pons de la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha reparat, recentment, la pista de bàsquet del carrer mossèn Joan Pons del barri Devesa- Güell. L'actuació formava part dels pressupostos participats del barri de l'any 2016 i té per objectiu que no s'hi facin bassals quan plou. La reparació ha consistit en el fresat mecànic del paviment superficial per pavimentar-lo de nou amb els pendents adequades per evitar la formació de basses. La intervenció té un pressupost i d'un 6.000 euros i inclou el fresat, el paviment nou, el remolinat mecànic i el tall de paviment. També s'hi preveu una actuació de manteniment de les cistelles de bàsquet.