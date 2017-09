Buiden i netegen l'interior de l'estany del parc del Migdia

Des de fa uns dies, l'empresa adjudicatària del manteniment de l'estany del parc del Migdia de Girona s'està encarregant del buidatge i la neteja de l'espai, en una tasca que ha de durar unes dues setmanes. Es tracta d'una actuació anual que aquest any s'ha avançat després de detectar-se que almenys una dotzena d'ànecs de coll verd hi van aparèixer morts. L'anàlisi dels animals morts i d'altres que es van capturar vius no han pogut determinar la causa exacta de la mort dels ocells.