Les cigonyes fan nit a l´entorn del campanar de Sant Cugat de Salt

Una colònia d'una cinquantena de cigonyes va fer nit a diversos dels punts més alts de Salt, com són el campanar de l'església Sant Cugat, antenes i teulats d'edificis, grues, en el sostre del centre comercial de l'Espai Gironès, sobre les llums del camp de futbol i en els fanals de l'Era de Cal Cigarro, arbres, etc. Són exemplars que formen part d'un grup de cigonyes en migració provinents del nord d'Europa en direcció al continent africà i s'està convertint també en una imatge habitual, tant al principi com al final del seu trànsit a la recerca de millor clima.