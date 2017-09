Descomptes del 20% per Temporada Alta a l'Espai Gironès

L'Espai Gironès de Salt habilitarà un punt de venda d'entrades dels espectacles de Temporada Alta per l'edició 2017. El punt de venda s'obrirà aquest dissabte, durant tot el dia, a l'entrada principal. Els visitant podran adquirir entrades per als espectacles amb descomptes de fins al 20% en el preu de venda. El mateix dissabte hi haurà actors que dinamitzaran el centre i animaran els clients a comprar entrades.